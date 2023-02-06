Соболев пошутил, что готов играть на позиции вратаря
Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о товарищеском матче против «Краснодара» (4:0) в Зимнем Кубке РПЛ.
— Хорошие первый и второй тайм, могли забивать больше. Все нормально.
— Вратари сегодня выглядели здорово.
— Это их работа! Молодцы!
— Ты своей игрой доволен?
— Я редко доволен своей игрой. Это сборы, подготовительная игра перед официальными матчами. Я набираю форму, как и вся команда. Эту игру на сборах можно занести в актив.
— Эксперимент с правым полузащитником закончен? Или увидим тебя на других позициях?
— Посмотрим. Я еще на воротах неплохо стою, ха-ха.
— Мы как раз ищем вратаря на матч с РПЛ. Готов встать?
— Да. Я всегда готов! Люблю постоять на воротах.
В следующем матче Зимнего кубка РПЛ «Спартак» сыграет с «Сочи.
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