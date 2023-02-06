Джикия рассказал, какие слова по-русски знает Дуарте

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о новичке клуба Алексисе Дуарте. Парагваец вышел в стартовом составе в товарищеском матче против «Краснодара» (4:0).

— Как вам игралось с Дуарте. Говорят, что он не знает английского. Как удается с ним наладить коммуникацию?

— Он начал потихоньку учить английский, футбольный язык. Он молодец. Понятно, что сыграли вместе один тайм. Но будем сыгрываться, будет только лучше.

— Какое первое слово Дуарте выучил, придя в «Спартак»?

— Я пока не спрашивал его. Знаю, что он знает «лево», «право». Обычные слова именно в футболе. Но какое его первое слово было, не знаю.

— Дуарте 22 года, он был капитаном в парагвайской команде. Видно, что он лидер?

— Я на прошлой игре говорил, что даем ему время на адаптацию. Понятное дело, что с того времени прошло еще три дня. С каждым днем он более раскрепощеннее, в коллективе хорошо себя, как и другие новички, себя показывает. Я очень доволен атмосферой и тем, как ребята прогрессируют и в коллективе, и на поле.

— Из раздевалки играет латинская музыка. Это не Дуарте включает?

— Без понятия.

«Спартак» 24 января подписал с Дуарте контракт до 2027 года.