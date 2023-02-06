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Сегодня, 22:34

Соболев о задаче во второй половине сезона РПЛ: «На голы и передачи ее нет. Ставлю цель набирать в каждом матче три очка»

Соболев рассказал о задаче во второй половине сезона РПЛ
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о товарищеском матче против «Краснодара» (4:0) в Зимнем Кубке РПЛ.

— Сегодня дали отличную передачу вразрез. И момент не реализован не был. Что-то сказали?

— Нет. Вообще спокойно. Я тоже два момента не реализовал. Что говорить? Поэтому нормально.

— В «Спартаке» много молодых ребят забивают голы. Они обращаются к тебе за советом?

— Я думаю, что не только ко мне обращаются. У нас хороший коллектив, нет никакой дедовщины. Все друг друга поддерживают. Где-то можете и молодой подсказать старшему. Это нормально. В футболе все равны. Опять же коллектив у нас сейчас просто супер.

— Зиньковского уже похвалили?

— Может, кто-то похвалил. Опять же, это сборы. Ждем теперь в чемпионате таких голов. Один с ЦСКА уже был, хочется еще!

— Какие задачи для себя ставишь перед чемпионатом, сколько хочешь забить? Может, догнать Промеса?

— Ставлю задачу набирать в каждом матче три очка. На голы и передачи нет никакой цели.

— У вас очень жесткая конкуренция в атаке. Это сказывается как-то?

— Конечно. Хорошо, когда есть конкуренция, потому что каждый из нас в атаке хочет играть и выкладывается на 300 процентов, чтобы завоевать место в составе. Сам прогрессируешь из-за того, что есть конкуренция. Считаю, что это здорово.

— Сегодня часто вступали в отбор. Это задание тренера?

— Я играл немного на другой позиции — правого нападающего. Там нужно опускаться назад и отрабатывать в обороне. Наверное, это плоды того, что активно вступал в отбор.

В этом сезоне Соболев провел 22 матча, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
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