Италия — Аргентина: Ди Мария увеличил преимущество аргентинцев перед перерывом
Нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария увеличил преимущество своей команды в матче против Италии — 2:0.
На 45-й минуте форвард перебросил вратаря итальянцев Джанлуиджи Доннарумму.
Голевую передачу Ди Марии отдал Лаутаро Мартинес, который забил первый гол в ворота Италии.
Матч между Италией и Аргентиной проходит в рамках нового формата — «Финалиссима» — в котором встречаются победители чемпионата Европы и Кубка Америки.
Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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