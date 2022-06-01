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Сегодня, 22:40

Италия — Аргентина: Ди Мария увеличил преимущество аргентинцев перед перерывом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария увеличил преимущество своей команды в матче против Италии — 2:0.

На 45-й минуте форвард перебросил вратаря итальянцев Джанлуиджи Доннарумму.

Голевую передачу Ди Марии отдал Лаутаро Мартинес, который забил первый гол в ворота Италии.

Матч между Италией и Аргентиной проходит в рамках нового формата — «Финалиссима» — в котором встречаются победители чемпионата Европы и Кубка Америки.

Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Товарищеские матчи.
01 июн, 21:45. Wembley (Лондон)
Италия
Аргентина

Анхель Ди Мария
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Италии по футболу
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