Италия — Аргентина: Ди Мария увеличил преимущество аргентинцев перед перерывом

Нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария увеличил преимущество своей команды в матче против Италии — 2:0.

На 45-й минуте форвард перебросил вратаря итальянцев Джанлуиджи Доннарумму.

Голевую передачу Ди Марии отдал Лаутаро Мартинес, который забил первый гол в ворота Италии.

Матч между Италией и Аргентиной проходит в рамках нового формата — «Финалиссима» — в котором встречаются победители чемпионата Европы и Кубка Америки.

Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.