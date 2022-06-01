Италия — Аргентина: Бонуччи ударил Месси локтем в лицо во время «Финалиссимы»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи ударил форварда сборной Аргентины Лионеля Месси локтем в лицо во время «Финалиссимы».

На 39-й минуте Бонуччи отмахнулся от Месси левой рукой во время борьбы в воздухе и попал ему по лицу. Главный судья матча Пьеро Маса показал итальянскому защитнику желтую карточку.

Матч между Италией и Аргентиной проходит в рамках нового формата — «Финалиссима» — в котором встречаются победители чемпионата Европы и Кубка Америки.

Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. После первого тайма аргентинцы ведут со счетом 2:0: отличились Лаутаро Мартинес и Анхель Ди Мария.