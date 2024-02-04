Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги товарищеского матча с корейским «Канвоном» (2:2).

— Почему «Динамо» второй день подряд пропускает в начале матча два гола?

— У нас были смешанные составы — молодежь с более опытными. Для резервистов важно познакомиться со взрослым футболом, именно на сборах есть такой шанс. Разница в уровне с «Динамо-2» очень большая. Молодые ошибаются, но только так ты можешь расти.

— Важно, что оба раза отыгрались?

— Да, надо уметь реагировать на пропущенные мячи. Вчера выиграли, теперь ничья, но я доволен. Сегодня удалили нашего футболиста, но в чемпионате тоже может такое случиться, поэтому я не стал уравнивать составы, играли в меньшинстве. А в какой-то момент из-за спазма у Макарова — даже на двух футболистов меньше. Для меня это был отличный спарринг.