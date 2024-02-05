«Зенит» сыграет с «Аль-Духаилем» в рамках Кубка равноправия в понедельник, 5 февраля. Матч пройдет на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Эр-Райяне (Катар) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Аль-Духаиль» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игра будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko Cпорт по платной подписке. Санкт-петербургская команда предлагает своим болельщикам посмотреть матч сине-бело-голубых на клубном телевидении «Зенит-ТВ».

В Кубке равноправия участвуют китайский «Шанхай Шэньхуа», бразильский «Сантос», катарский «Аль-Духаиль» и российский «Зенит». Турнир завершится 13 февраля.