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4 февраля, 18:56

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Сантос» в матче Кубка равноправия

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«Шанхай Шэньхуа» разгромил бразильской «Сантос» со счетом 4:1 в матче Кубка равноправия.

В конце декабря китайскую команду возглавил экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий.

Товарищеский турнир Кубок равноправия проходит в Катаре с 1 по 13 февраля. Помимо «Шанхай Шэньхуа» и «Сантоса» в нем принимают участие «Зенит» и катарский клуб «Аль-Духаиль».

Кубок равноправия

«Сантос» (Бразилия) — «Шанхай Шэньхуа» (Китай) — 1:4 (1:2)

ФК Сантос
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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