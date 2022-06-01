Бонуччи: «Месси по-прежнему лучший футболист мира»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи перед Финалиссимой против Аргентины отметил, что итальянцам нужно с уважением отнестись к Лионелю Месси.

«Лионель Месси сказал, что без Италии чемпионат мира невозможен? Это наша собственная вина. Спасибо Месси за добрые слова. Завтра две национальные команды-победители встретятся в интересном матче. Мы хотим показать хорошую игру и забрать трофей домой.

Для футболиста, который получил столько «Золотых мячей», сложно подобрать какие-то характеристики. Наряду с Криштиану Роналду он по-прежнему лучший футболист мира. К Лионелю нужно отнестись с уважением", — цитирует пресс-служба УЕФА Бонуччи.

Матч состоится 1 июня 2022 года. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, время начала — 21.45 по московскому времени.