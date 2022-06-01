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Манчини — о Финалиссиме: «Завтрашним матчем завершится определенный цикл»

Манчини считает, что Финалиссима станет для сборной Италии важным событием
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини перед Финалиссимой против Аргентины признался, что эта игра станет завершающей в нынешнем цикле итальянской команды.

«Италия против Аргентины — это классика мирового футбола, благодаря нашему матчу вспомнят многих легендарных игроков. Будет отличный, очень интересный матч. Жаль, что мы остались без Кьезы, Иммобиле, Берарди и Верратти. Однако любой из тех, кто их заменит, проведет прекрасный матч. Сборная Аргентины очень сильна. Как и мы.

Завтрашним матчем завершится определенный цикл. Это не значит, что команду покинут сразу 15-20 человек. Но после этого матча мы начнем вызывать в сборную больше молодежи, чтобы понять их уровень и решить, смогут ли они помочь нам в будущем», — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.

Матч состоится 1 июня 2022 года. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, время начала — 21.45 по московскому времени.

 
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Источник: https://ru.uefa.com/finalissima/match/2034625--italy-vs-argentina/
Роберто Манчини
Футбол
Сборная Италии по футболу
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