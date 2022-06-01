Футбол
Другие
Товарищеские матчи
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 01:59

Инсинье считает, что Марадона лучше Месси

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье перед Финалиссимой против Аргентины отметил, что Лионель Месси является одним из лучших игроков после Диего Марадоны.

«Думаю, что Лео Месси — один из лучших игроков мира, но после Марадоны. Это факт, здесь не нужно какое-то мое признание. И ты всегда гордишься возможностью сыграть против чемпионов такого калибра. Завтра наша команда будет противостоять Месси и Ко. Для победы нужно будет выдать очень хороший матч.

У меня есть татуировка в честь Марадоны, я являюсь ярым болельщиком "Наполи". Он так много дал нашему клубу. Диего вывел нас на вершину мира, и неаполитанцы всегда будут ему за это благодарны», — цитирует пресс-служба УЕФА Инсинье.

Матч состоится 1 июня 2022 года. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, время начала — 21.45 по московскому времени.

 
Лионель Месси. Месси может выиграть уникальный титул со сборной. Объясняем, что такое Финалиссима между Италией и Аргентиной
Источник: https://ru.uefa.com/finalissima/match/2034625--italy-vs-argentina/
Диего Марадона
Лионель Месси
Лоренцо Инсинье
Футбол
Сборная Италии по футболу
1
0
Читайте также
Сын мафиозника организовал турнир по хоккейным дракам. Скоро в них будут участвовать тафгаи
Последний трофей для Месси? Придуман Суперкубок для сборных, Италия и Аргентина сыграют уже 1 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бонуччи надеется, что сборная Италии выиграет Финалиссиму ради Кьеллини

Бонуччи: «Месси по-прежнему лучший футболист мира»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости