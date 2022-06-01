Инсинье считает, что Марадона лучше Месси

Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье перед Финалиссимой против Аргентины отметил, что Лионель Месси является одним из лучших игроков после Диего Марадоны.

«Думаю, что Лео Месси — один из лучших игроков мира, но после Марадоны. Это факт, здесь не нужно какое-то мое признание. И ты всегда гордишься возможностью сыграть против чемпионов такого калибра. Завтра наша команда будет противостоять Месси и Ко. Для победы нужно будет выдать очень хороший матч.

У меня есть татуировка в честь Марадоны, я являюсь ярым болельщиком "Наполи". Он так много дал нашему клубу. Диего вывел нас на вершину мира, и неаполитанцы всегда будут ему за это благодарны», — цитирует пресс-служба УЕФА Инсинье.

Матч состоится 1 июня 2022 года. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, время начала — 21.45 по московскому времени.