Подача Головина принесла «Монако» результат в важнейшем матче. Наш легионер набрал мощную форму

1:1 с «Марселем» на выезде.

К центральному матчу тура в лиге 1 с «Марселем» «Монако» подошел в хорошем темпе: в прошлых четырех играх монегаски одержали три победы и сыграли вничью, а последнее поражение потерпели еще 13 ноября (примечательно, что от того же «Марселя»).

Головин тоже набрал классную форму — в последних 10 играх у него 3 гола, 3 результативные передачи и весьма лестные оценки от прессы и болельщиков. В числе прочего Александр поучаствовал и в разгроме «Аяччо» в предыдущем туре (7:1), записав на свой счет ассист.

«К сожалению, результат первого матча оказался для нас не самым лучшим, но это правда, что это была немного сумасшедшая игра. Мы вполне могли победить в той встрече. Но, как и в прошлом году, у нас был робкий первый тайм, хотя в итоге мы выиграли. Мы должны быть сосредоточены во всех аспектах, чтобы показать хороший матч», — говорил в преддверии встречи с «Марселем» главный тренер «Монако» Филипп Клеман.

В первом тайме монегаски и правда были очень ответственны и сосредоточены. «Марсель» больше владел мячом и пользовался преимуществом домашнего поля, но «Монако» компактно защищался числом (в том числе благодаря работе в центре поля Головина) и здорово вылетал в контратаки. Особенно заметен по такой игре был молодой Бен Сегир — легконогий вингер, в этом сезоне ворвавшийся в основу «Монако». Так что неудивительно, что при территориальном преимуществе по итогам первого тайма «Марсель» уступил сопернику по ударам 6:8.

Но футболисты «Монако» доставили мяч в сетку ворот Бланко другим способом — на 18-й минуте Головин здорово подал со штрафного, а Верету неаккуратно срезал мяч в угол собственных ворот. Результативное действие на Головина точно не запишут, но по большому счету гол «Монако» создал именно он.

Гости продолжили давить — отличный момент был у Бен Йеддера. Терзал оборону «Марселя» Бен Сегир. «Марселю» срочно требовался перерыв. И 15-минутная пауза явно была использована тренером Игорем Тудором по полной. Он заменил полузащитника Гендузи на центрального защитника Балерди, перестроив схему. Но вопреки ожиданиям наличие лишнего защитника пошло «Марселю» только на пользу — уже на 49-й минуте Алексис Санчес сравнял счет, воспользовавшись грубой ошибкой вратаря Нюбеля. Немец не сумел зафиксировать мяч, который чилиец подобрал и расстрелял ворота.

Впоследствии «Марсель» еще не раз пытался проверить издали явно нервничавшего вратаря, но тот больше не допускал ляпов. В целом обе команды больше не создавали у ворот друг друга каких-то невероятных моментов. В основном мяч находился в центре поля в борьбе, и 1:1 стали закономерным результатом встречи.

Для «Монако» было важно не проиграть, чтобы не пустить идущего строчкой выше «Марсель» в солидный отрыв. Сейчас разрыв между ними — 5 очков, и монегаски сохраняют хорошие шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Головин же отыграл весь матч (что для него редкость) и был очень полезен в каждой фазе игры. Очевидно, наш легионер набрал классную форму и готов ударно провести вторую часть чемпионата. Остается только пожелать ему удачи.