Головин и «Монако» беспощадны: раздавили аутсайдера 7:1. У нашего хавбека — голевая
В начале года «Монако» оказался в мини-яме: после сенсационного вылета в 1/32 финала Кубка Франции и упущенной победы над «Лорьяном» команде Филиппа Клемана была необходима эмоциональная разгрузка. И она была получена во встрече с «Аяччо».
От корсиканцев сложно было ждать серьезного сопротивления — они лишь полгода назад вернулись в лигу 1 спустя долгое время и выглядят классическим новичком, поставляющим очки для лидеров. Шансы спастись от вылета у «Аяччо» есть, но пока команда с родины Наполеона заслуженно идет на 18-м месте.
В победе болельщики «Монако» не сомневались, но едва ли предполагали, что она будет настолько легкой — уже к 35-й минуте хозяева забили пять мячей и превратили оставшуюся часть встречи в формальность.
Футболисты «Монако» были явно разозлены последними неудачами и решили сразу после стартового свистка смять аутсайдера. А начало разгрому положил именно Александр Головин. На 2-й минуте «Монако» получил право на угловой с правого фланга. Как известно, в этом сезоне у «Монако» с левого угла подачи обычно исполняет защитник Кайо Энрике, а с правого — Головин. В предыдущей встрече с «Лорьяном» наш полузащитник исполнил все четыре угловых, причем все оказались опасными. Сейчас — аналогично. Головин по традиции подал мяч точно на Марипана, чилиец ударил головой во вратаря, а на добивании первым сыграл другой центральный защитник Дисаси.
Этот гол вскрыл игру — уже к 11-й минуте счет стал 2:1, хотя доминирование команды Клемана было бесспорным. Пропущенный мяч — следствие не ошибок защитников «Монако» под прессингом, а невразумительных атак «Аяччо». Корсиканцы вообще ничего не могли сделать — лишь наблюдали за действиями оппонентов со стороны.
Во втором и третьем голах Головин не участвовал: в обоих случаях результативные атаки хозяев шли через среднюю зону и правый край, а российский хавбек традиционно отвечал за левую бровку, хотя периодически смещался в центр. При этом в обеих атаках Головин умело открывался и был готов замкнуть передачи, но партнеры выбирали другие решения.
Зато четвертый гол полностью сделал российский полузащитник. Вся атака «Монако» была шедевральной, но Головин ее украсил нестандартными действиями: он обдурил защитников на своем фланге и выдал роскошный пас на Бена Йеддера. Капитан «Монако» этим касанием сделал дубль, а спустя семь минут оформил хет-трик и сделал счет 5:1.
После первого тайма игра превратилась в формальность. Клеман уже в перерыве стал думать о следующих матчах и снял с игры висевшего на желтой карточке Камара. На 61-й минуте поле покинули и другие лидеры «Монако» — Бен Сегир и Головин. Российского хавбека в этом сезоне не так уж часто меняют задолго до финального свистка, но здесь к Клеману претензий быть не может: в такой ситуации действительно лучше поберечь одного из ключевых игроков.
В финальные полчаса «Монако» забил еще дважды — дубль оформил вышедший на замену Эмболо. В итоге монегаски зафиксировали крупнейшую победу за пять с половиной лет: в последний раз они выигрывали с разницей в шесть мячей еще в первый период работы Леонарду Жардима в 2017 году. Но еще важнее то, что три очка позволяют «Монако» подняться в турнирной таблице и завершить первый круг на четвертом месте. В следующем туре — битва за Лигу чемпионов с «Марселем».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|18
|15
|2
|1
|48-13
|47
|
2
|Ланс
|19
|13
|5
|1
|32-13
|44
|
3
|Марсель
|19
|13
|3
|3
|39-16
|42
|
4
|Монако
|19
|11
|4
|4
|42-26
|37
|
5
|Лилль
|19
|10
|4
|5
|35-25
|34
|
6
|Ренн
|18
|10
|4
|4
|35-20
|34
|
7
|Лорьян
|19
|9
|5
|5
|31-29
|32
|
8
|Клермон Фут
|19
|8
|4
|7
|24-27
|28
|
9
|Лион
|19
|7
|4
|8
|28-23
|25
|
10
|Реймс
|19
|5
|10
|4
|21-23
|25
|
11
|Ницца
|19
|6
|7
|6
|22-20
|25
|
12
|Тулуза
|19
|6
|5
|8
|29-34
|23
|
13
|Нант
|19
|4
|9
|6
|21-24
|21
|
14
|Труа
|19
|4
|6
|9
|30-40
|18
|
15
|Монпелье
|19
|5
|2
|12
|28-40
|17
|
16
|Аяччо
|19
|4
|3
|12
|16-34
|15
|
17
|Брест
|19
|3
|6
|10
|19-34
|15
|
18
|Страсбур
|19
|2
|9
|8
|24-34
|15
|
19
|Осер
|19
|3
|4
|12
|16-41
|13
|
20
|Анже
|19
|2
|2
|15
|17-41
|8
|14.01
|19:00
|
Ланс – Осер
|1 : 0
|14.01
|21:00
|
Марсель – Лорьян
|3 : 1
|14.01
|23:00
|
Лион – Страсбур
|1 : 2
|15.01
|15:00
|
Лилль – Труа
|5 : 1
|15.01
|17:00
|
Анже – Клермон Фут
|1 : 2
|15.01
|17:00
|
Монпелье – Нант
|0 : 3
|15.01
|17:00
|
Реймс – Ницца
|0 : 0
|15.01
|17:00
|
Тулуза – Брест
|1 : 1
|15.01
|19:05
|
Монако – Аяччо
|7 : 1
|15.01
|22:45
|
Ренн – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|14
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|16
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|13
|1
|2