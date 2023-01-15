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Головин и «Монако» беспощадны: раздавили аутсайдера 7:1. У нашего хавбека — голевая

Гоша Чернов
Корреспондент
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Александр Головин с партнерами по «Монако» радуются голу в ворота «Аяччо».
Александр Головин.
Александр Головин с партнерами по «Монако» радуются голу в ворота «Аяччо».
1/3
Блестящая игра российского полузащитника против «Аяччо».
Франция. Лига 1. 19-й тур
15 янв, 19:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
7:1
Аяччо

В начале года «Монако» оказался в мини-яме: после сенсационного вылета в 1/32 финала Кубка Франции и упущенной победы над «Лорьяном» команде Филиппа Клемана была необходима эмоциональная разгрузка. И она была получена во встрече с «Аяччо».

От корсиканцев сложно было ждать серьезного сопротивления — они лишь полгода назад вернулись в лигу 1 спустя долгое время и выглядят классическим новичком, поставляющим очки для лидеров. Шансы спастись от вылета у «Аяччо» есть, но пока команда с родины Наполеона заслуженно идет на 18-м месте.

В победе болельщики «Монако» не сомневались, но едва ли предполагали, что она будет настолько легкой — уже к 35-й минуте хозяева забили пять мячей и превратили оставшуюся часть встречи в формальность.

Александр Головин с партнерами по «Монако» радуются голу в ворота «Аяччо».
Александр Головин с партнерами по «Монако» радуются голу в ворота «Аяччо».

Футболисты «Монако» были явно разозлены последними неудачами и решили сразу после стартового свистка смять аутсайдера. А начало разгрому положил именно Александр Головин. На 2-й минуте «Монако» получил право на угловой с правого фланга. Как известно, в этом сезоне у «Монако» с левого угла подачи обычно исполняет защитник Кайо Энрике, а с правого — Головин. В предыдущей встрече с «Лорьяном» наш полузащитник исполнил все четыре угловых, причем все оказались опасными. Сейчас — аналогично. Головин по традиции подал мяч точно на Марипана, чилиец ударил головой во вратаря, а на добивании первым сыграл другой центральный защитник Дисаси.

Этот гол вскрыл игру — уже к 11-й минуте счет стал 2:1, хотя доминирование команды Клемана было бесспорным. Пропущенный мяч — следствие не ошибок защитников «Монако» под прессингом, а невразумительных атак «Аяччо». Корсиканцы вообще ничего не могли сделать — лишь наблюдали за действиями оппонентов со стороны.

Александр Головин.
Александр Головин.

Во втором и третьем голах Головин не участвовал: в обоих случаях результативные атаки хозяев шли через среднюю зону и правый край, а российский хавбек традиционно отвечал за левую бровку, хотя периодически смещался в центр. При этом в обеих атаках Головин умело открывался и был готов замкнуть передачи, но партнеры выбирали другие решения.

Зато четвертый гол полностью сделал российский полузащитник. Вся атака «Монако» была шедевральной, но Головин ее украсил нестандартными действиями: он обдурил защитников на своем фланге и выдал роскошный пас на Бена Йеддера. Капитан «Монако» этим касанием сделал дубль, а спустя семь минут оформил хет-трик и сделал счет 5:1.

После первого тайма игра превратилась в формальность. Клеман уже в перерыве стал думать о следующих матчах и снял с игры висевшего на желтой карточке Камара. На 61-й минуте поле покинули и другие лидеры «Монако» — Бен Сегир и Головин. Российского хавбека в этом сезоне не так уж часто меняют задолго до финального свистка, но здесь к Клеману претензий быть не может: в такой ситуации действительно лучше поберечь одного из ключевых игроков.

В финальные полчаса «Монако» забил еще дважды — дубль оформил вышедший на замену Эмболо. В итоге монегаски зафиксировали крупнейшую победу за пять с половиной лет: в последний раз они выигрывали с разницей в шесть мячей еще в первый период работы Леонарду Жардима в 2017 году. Но еще важнее то, что три очка позволяют «Монако» подняться в турнирной таблице и завершить первый круг на четвертом месте. В следующем туре — битва за Лигу чемпионов с «Марселем».

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Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
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Реал 0
Барселона 1
1-й тайм

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
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Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
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П2

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1.93

24%

1.93

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Тоттенхэм Хотспур 0
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25%

1.97

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1.75

П2

16%

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Александр Головин
Футбол
ФК Монако
5
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 15 2 1 48-13 47
2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
6
 Ренн 18 10 4 4 35-20 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
 Труа 19 4 6 9 30-40 18
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
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Ланс – Осер
 1 : 0
14.01 21:00
Марсель – Лорьян
 3 : 1
14.01 23:00
Лион – Страсбур
 1 : 2
15.01 15:00
Лилль – Труа
 5 : 1
15.01 17:00
Анже – Клермон Фут
 1 : 2
15.01 17:00
Монпелье – Нант
 0 : 3
15.01 17:00
Реймс – Ницца
 0 : 0
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Тулуза – Брест
 1 : 1
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Лилль

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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

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Марсель

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