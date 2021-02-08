Хет-трик и голевая передача российского легионера «Монако» Александра Головина в матче лиги 1 с «Нимом» (4:3) вызвали фурор во Франции. Например, авторитетное издание L'Equipe поставило полузащитнику высочайшую оценку 9,0 и включило его в символическую сборную 24-го тура. «СЭ» связался с самим хавбеком и одним из его футбольных отцов, главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

Головин высказался предельно скромно.

— Думаю, много говорить сейчас не нужно. Конечно, очень рад такому матчу. Хочется поблагодарить всех, кто поддерживал и поддерживает меня. Это важно. Понимаю, что получилась яркая и запоминающаяся встреча, но не надо переоценивать ее значение, — сказал Александр. — Это только одна игра. Нам нужно много работать, прогрессировать и устранять те ошибки, которые были. В общем, есть к чему стремиться.

Три гола, решающая голевая и просто легендарный матч Головина ???



Вся красота от Сани с матча против «Нима» в одном видео. Скорее смотри ??? pic.twitter.com/tHrfIPkYvW — Матч ТВ (@MatchTV) February 7, 2021

Слуцкий работал с Головиным в ЦСКА с 2012 по 2018 год, именно при Леониде Викторовиче полузащитник дебютировал в основе армейцев в 2014-м, дорос до сборной России. Тренер никогда не скрывал своего теплого отношения к Александру — они продолжают регулярно общаться и после отъезда хавбека в Монако.

— Удивил вас в воскресенье Головин? — вопрос Слуцкому.

— Нет. Я смотрел игру не в прямом эфире. Потом мы с Сашей вечером разговаривали. Меня удивляло, что он до этого не появлялся в старте. Хотя с первого же выхода на замену ждал его в основе с первых минут — ведь Головин тогда сразу же забил и еще отдал две голевые.

— О чем общались?

— Мы постоянно на связи, так что ни о чем таком особенном. Саша очень болезненно переносит периоды, когда не играет. Не важно, объективные причины или нет. У него была повышенная мотивация в матче с «Нимом» — очень хочет вернуться в стартовый состав.

— Как вам его голы?

— Третий со штрафного — в какой-то степени случайность. Все пролетели мимо мяча после подачи, и тот залетел в ворота. Наверное, второй мяч (мощным ударом под перекладину с острого угла. — Прим. «СЭ») — самый красивый.

— Много говорят о будущем Головина...

— Не все зависит от него. Случались ситуации, когда Саша качественно выступал, но команда плохо выглядела в ходе последних двух сезонов, и у него не появлялось возможности делать карьеру дальше. Очень сложно выделяться в коллективе, где постоянно меняют тренеров и нет стабильности в игре. Сейчас «Монако» железно в четверке и претендует на Лигу чемпионов. Правда, Головин долго восстанавливался от травмы, и не знаю, хватит ли ему матчей, чтобы проявить себя.

Куда двигаться из «Монако»? Только в большой клуб. Впрочем, и «Монако» большой, если честно. То, что занимал 10-е место, — это просто такой период. Головин должен смотреть только в сторону топ-12 команд мира или продолжать играть на Лазурном Берегу. Если монегаски попадут в ЛЧ, то не исключен серьезный трансфер.