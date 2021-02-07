Мнения французов об Александре Головине и его игре против «Нима» (4:3)

France Football: День Головина

«Скорее всего, это был день Александра Головина, который позаботился обо всем. Хет-трик из России. А затем решающий пас, бросивший вперед Кевина Фолланда», — написал в обзоре матча France Football, особо отметив отрезок во втором тайме.

«Но что за концерт! За свой первый с 30 августа выход в старте в лиге 1 Головин превзошел персональный рекорд результативности за один сезон в «Монако» в одной игре! Сольный концерт. «Монако», лига 1 и болельщики теперь надеются на одно — на то, что физические проблемы Головина закончатся и начнутся регулярные выходы на поле».

Maxifoot: Какой спектакль от Головина!

Ввиду большого количества событий портал Maxifoot сегодня обновляет ленту главных новостей воскресенья. Головин, естественно, в заголовках, а в тексте — сплошные эпитеты.

«Супер Головин поднимает «Монако»! Какой спектакль от Головина! Автор хет-трика и передачи Фолланду — русский показал исключительную игру».

Monaco Tribune: Стратосферный Головин

Заголовок Monaco Tribune выражает весь восторг от игры российского полузащитника. Придирчивое издание не щадит своих защитников и вратаря. Леком, Бадиашиль и Сидибе, как и замененный в перерыве Диоп, получили по четыре балла из 10. Марипану, чьими бомбардирскими качествами все восхищались, и вовсе влепили тройку. До семерки добрался только автор двух голевых передач Балло-Туре, а Головин — в космосе с девяткой.

«Захватывает дух. В первый раз после возвращения игрок российской сборной в основном составе в Ниме. Автор хет-трика с прекрасно восстановленным балансом на левом фланге, резаным ударом в верхний угол и великолепным штрафным. Головин участвовал во всех четырех голах «Монако», поскольку именно он пасом нашел Фолланда. Он не скоро забудет этот матч. Мы тоже».

Десятка от Whoscored

Статистический портал Whoscored назвал Головина лучшим игроком матча в Ниме и выставил ему максимально возможную оценку — 10 баллов.

Aleksandr Golovin: Nimes 3?-4? @AS_Monaco



? Shots — 3

?? Goals — 3

? Key Passes — 3

?? Assists — 1

? Dribbles — 2

? Tackles — 2

? Rating 10



?? Golovin levelled up for the French side today! pic.twitter.com/X22qcJTdJ7 — WhoScored.com (@WhoScored) February 7, 2021

L'Equipe: Головин — неотразимый

В свою очередь, L'Equipe оценила игру Александра девяткой, сопроводив новость фразой: «Головин — неотразимый!» Надо заметить, что в предыдущих победных для «Монако» матчах лучшие футболисты в составе красно-белых получали семерки.

«С момента своего возвращения в начале года Александр Головин дал серию первоклассных спектаклей. Гол «Лорьяну», две решающие подачи в матче с «Марселем», а теперь российский полузащитник сделал хет-трик в игре против «Нима» и отдал решающий пас», — пишет издание в обзоре матчей тура лиги 1.

League 1: Хет-трик в триллере с семью голами

Обзор событий дня на официальном сайте лиги 1 начинается с игры российского легионера.

«Игрок сборной России был великолепен с тех пор, как вернулся после травмы. Он сделал потрясающий хет-трик, чтобы обеспечить продолжение победной серии команды Нико Ковача с начала 2021 года. Головин добавил результативную передачу к своему тройному залпу».

Не понимаю, как мы выиграли бы без Головина

А теперь — глас народа. Реакция болельщиков «Монако».

Dadochap: «Когда я увидел состав с Балло-Туре, понял, что этот матч вызовет у меня беспокойство... Это было так, но не так, как я себе представлял. К счастью, Головин спас команду».

Toph 74: «Головин топ-топ-топ!»

Force Monaco : «Что было бы с такой защитой, если бы не было Головина?!»

Arevis: «Голо — исключительный!»

«По-русски это называется — Месси», — следует ответ As monaco fc 85.

Vadorasm: «Голова — футбольный монстр. 10/10».

MikeLapikov: «Ковач сказал Сеску перед штрафным, чтобы он отдал мяч Головину?»

Raulovk: «Думаю, за то время, что я смотрел Головина, это тот матч, который мне больше всего понравился в исполнении русского».

mihael_fitz: «Это был абсолютно лучший Головин. Матч карьеры! Я не понимаю, как мы сегодня выиграли бы без него».

StanMendy: «Семь побед подряд радуют, но мы не должны подвергать себя такой опасности, Головин не будет забивать по три каждую неделю».