Не превозносите Головина над Миранчуком. Первые полгода в «Монако» у Александра были не лучше

Вспомнили, как наш хавбек начинал на Лазурном берегу — случались травмы, удаления и попадания в сомнительные рейтинги.

Головин, конечно, крут. Не каждый день наш человек делает хет-трик в одном из топ-5 европейских чемпионатов. И в данном случае совершенно неважно, что «Ним», в ворота которого Александр отгрузил трешку, занимает последнее место в чемпионате Франции. В конце концов, забивать — не прямая обязанность Головина на поле. Да и вообще, его возвращение в игру после длительного простоя, связанного с травмой, получается феерическим — в семи матчах четыре мяча и три голевых передачи.

Безусловно, Головин — сейчас сильнейший российский легионер. Но, на мой взгляд, неправильно противопоставлять его тому же Алексею Миранчуку. Мол, один — настоящий мужик, а второй — пока только сопли жует. Потому что есть одна важнейшая деталь, о которой ни в коем случае нельзя забывать: Головин уехал в Лигу 1 в 2018 году и сейчас проводит за «Монако» третий сезон. При этом у клуба русский владелец и давно есть другие наши соотечественники в руководстве. Миранчук же не провел в Италии и полугода. В очень специфической в плане футбола «Аталанте» — всем нравится за ней смотреть, но такая игра крайне сложна для понимания и усвоения.

Вопрос адаптации — один из ключевых. Просто давайте вспомним, как начинал Головин в «Монако». Первые пять туров чемпионата пропустил из-за травмы голеностопа. Затем выход на замену на 18 минут, дальше шесть встреч подряд, затем снова травма, следом две дисквалификации: одна из-за перебора желтых карточек, вторая — из-за прямой красной. Всего за 21 тур — столько же сейчас прошло в чемпионате Италии, где выступает Миранчук, поэтому возьмем за отсечку именно этот отрезок — у Головина в его первый год в «Монако» набралось 13 матчей (из них 11 в основе, в сумме 936 минут) и одна голевая передача. Плюс три встречи в Лиге чемпионов (все в основе, 230 минут, один пас). Итого — 16 игр (14 в старте, 1166 минут), два ассиста.

Сравним с Миранчуком. Он первые три тура пропустил из-за травмы, затем три просидел на лавке, потом два выхода на замену — и еще две игры, пропущенных из-за коронавируса. За 21 тур — 12 матчей (два в основе, в сумме 305 минут), один гол. Плюс два в Лиге чемпионов (оба — выходы на замену, 15 минут) и забитый мяч. И две встречи в Кубке Италии (оба в старте, 128 минут) с двумя голами. Итого — 16 матчей (четыре в основе, 448 минут), четыре гола.

Как видим, чисто формально количество матчей одинаковое — по 16, игрового времени явно больше у Головина. Но зато у Миранчука куда лучше с результативностью, причем из четырех голов только один — «Мидтьюлланну» в ЛЧ — оказался «мусорным», остальные три оказывали важное влияние на ход встреч.

При этом нельзя отделять игру отдельного футболиста от выступления команды в целом. «Монако» в первые полгода при Головине выглядел ужасно — дело дошло до 16-матчевой безвыигрышной серии во всех турнирах и увольнения главного тренера Тьерри Анри. В нынешней «Аталанте» в этом плане все куда позитивнее. Тем не менее, в конце 2018 года издание Le 10 Sport включило переход Головина из ЦСКА в топ-10 трансферных провалов в Лиге 1. И только потом все более- менее наладилось.

Если Миранчук и через год будет оставаться в «Аталанте» в своем нынешнем статусе, или, например, летом и вовсе вернется в Россию, тогда смело можно говорить, что Головин круче.

Но пока — рано.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.