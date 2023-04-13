«В нашей команде не может быть столько чернокожих и мусульман». Расистский скандал может похоронить карьеру тренера «ПСЖ» Гальтье

Грандиозный скандал во французском футболе.

Бомба перед матчем года

За несколько дней до ключевого матча в борьбе за чемпионский титул между «ПСЖ» и «Лансом» во французском футболе разразился скандал. Начался он с материала RMC Sport, который обнародовал отрывок электронного письма бывшего спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье в адрес Дэйва Брэйлсфорда — спортивного директора владеющей клубом компании INEOS. В нем сообщается, что тренировавший в тот момент «орлят» Кристоф Гальтье говорил ему, что в команде не может быть слишком много чернокожих и мусульман.

Для Франции данные темы — чувствительные. Даже взрывоопасные, и вскоре после публикации парижскому клубу пришлось из-за многочисленных угроз предоставить тренеру и его семье охрану. Дело в том, что телефонный номер Гальтье попал в соцсети, и за короткое время ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, включая угрозы убийства.

Тем временем руководство «ПСЖ» начало внутреннее расследование, и если обвинения подтвердятся, Гальтье грозит увольнение. Однако руководство во главе с Нассером Аль-Хелаифи не склонно к резким шагам и хочет досконально разобраться во всех нюансах дела. Между тем, получив скандальные письма, RMC Sport не сразу схватился за сенсацию, а взял время на проверку подлинности анонимно предоставленных данных.

Сам Гальтье никаких заявлений не делал и не обсуждал скандал с футболистами на прошедшей в среду тренировке. Зато выступил представляющий интересы специалиста адвокат Оливье Мартен, сообщивший, что Гальтье был поражен, услышав оскорбительные и клеветнические заявления.

«Учитывая серьезность выдвинутых против него обвинений, которые он категорически отрицает, Кристоф Гальтье попросил своего адвоката безотлагательно начать судебное разбирательство, которое тем более необходимо, учитывая, что с тех пор, как это стало известно, он стал объектом невыносимых угроз и травли», — говорится в заявлении Мартена для AFP.

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Поддержка турецкой легенды

Спустя какое-то время на связь вышел находящийся сейчас в Бразилии Фурнье, который в комментарии для Nice-Matin заявил: «Я никоим образом не несу ответственности за распространение этой внутренней информации годичной давности. Я никогда не делал подобного, несмотря на все наши разногласия с Гальтье. Время этих разоблачений возмущает меня не меньше, чем их содержание».

То есть, снимая с себя обвинения в сливе данных, часто ругавшийся с тренером менеджер не опровергает подлинность документов. А L'Equipe напомнил о своем сентябрьском расследовании, поводом для которого послужила жесткая цитата Фурнье. Тогда менеджер заявил, что если станет известна истинная причина их конфликта с Гальтье, тренер больше никогда не сможет зайти в раздевалку ни во Франции, ни в любой другой стране Европы.

Тогда самое авторитетное СМИ страны утверждало, что одна из ссор случилась из-за споров об управлении командой в Рамадан, когда часть игроков-мусульман держала пост. Но если Фурнье видел проблемы, то почему футболисты с пониманием отнеслись к просьбе тренера соблюдать общие правила и находиться в клубной столовой во время приема пищи одноклубниками?

Так может, все не так однозначно? Тем более когда речь идет о лиге 1, где темнокожих и исповедующих ислам футболистов едва ли не большинство. По логике, будь такая проблема актуальна, она бы с учетом богатого опыта работы Гальтье обязательно стала бы известна.

Но, нет. Напротив, в «Сент-Этьене» и «Лилле» вспоминают, как тренер требовал особого внимания медицинского штаба к постившимся игрокам. А выигравший под началом Кристофа чемпионский титул в составе «Лилля» знаменитый турецкий нападающий Бурак Йылмаз написал в соцсетях: «Сегодня я прочитал новости и почувствовал, что должен что-то сказать. Я работал с Галтье и никогда не чувствовал с его стороны какого-либо негативного отношения из-за моей религии или национальности. Он фантастический тренер, а также фантастический человек».

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Команда отбросов

Возможно, все так и есть, но, если верить письму Фурнье, хорошим человеком вряд ли назовут приемного сына главного тренера «ПСЖ» — Джона Валовича-Гальтье. Он является агентом отца и в одном из разговоров со спортивным директором заявил, что старший Гальтье плакал из-за того, сколько игроков пошли в мечеть. Далее приводится жесткая цитата: «Вы собрали команду из отбросов. Здесь одни черные, а половина из них по пятницам в мечети». Якобы после этого Фурнье потребовал от младшего Гальтье покинуть кабинет.

А потом туда вошел глава семейства Гальтье и объяснил Фурнье, что тот должен учитывать специфику города. Тренер рассказал, как за большое число чернокожих в составе его упрекали во время похода в ресторан. Кроме того, было упомянуто имя бывшего мэра Ниццы Жака Медесена. В городе его называли Король Жак, и он правил на Лазурном Берегу 24 года, а до этого мэром 38 лет был его отец. Медесен известен своими правыми взглядами, и в какой-то момент он уехал в Южную Америку, заявив, что его достали социалисты. И хотя на самом деле причиной виделись открывавшиеся уголовные дела, сути это не меняло.

Получается, Гальтье проникся в Ницце местными, частично криминальными традициями? Только о том же самом говорили еще осенью с формулировками «идентичность клуба». Но тут новые подробности появлялись в прямом эфире программы After Foot благодаря заварившим кашу журналистам — Даниэлю Риоле и Ромену Молине. На это вынуждены реагировать. Например, «Ницца» заявила, что отнеслась к информации со всей серьезностью, однако Гальтье и Фурнье уже не работают в клубе, а иных комментариев во время разбирательства не будет.

Только кажется, что судьба тренера «ПСЖ» предрешена. В Европе подобных откровений не прощают, и не факт, что Гальтье сохранит свой пост до пятницы, когда у него вроде бы будет возможность дать разъяснения на пресс-конференции. Хорошо бы, чтобы ее провел и Фурнье, который поднимал тему конфликтов с Гальтье несколько раз. Причем, как и в скандальном письме, делал акцент на религии и цвете кожи. Футбольные разногласия отрицались, что, мягко говоря, неправда. Поэтому в данной истории слишком много личного. Возможно, даже больше, чем расизма.