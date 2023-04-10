«Головин. Где наш технический руководитель?» Что пишут во Франции про игру российского футболиста

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Нанта» (2:2).

Итог не в его пользу

L'Equipe в своем материале сразу намекает на удивительный результат, отмечая, что «Нант» вернулся в игру, хотя значительную часть матча пребывал в аморфном состоянии и не напоминал команду, которая тремя днями ранее вышла в финал Кубка Франции. Показательно, что до первого гола на 65-й минуте «канарейки» ни разу не попали в створ ворот, а для двух голов им хватило двух попаданий. Про «Монако» самое авторитетное спортивное СМИ Франции написало лишь то, что монегаски упустили возможность хотя бы на время сравняться по набранным очкам с «Марселем», а Головин за свою игру получил пятерку.

Зато портал Maxifoot в своем материале сразу выдает диагноз команде из княжества — «Монако» все испортил, потеряв драгоценные очки". Героем матча, как и в версии L'Equipe, назван полузащитник «Нанта» Блас. Автор результативной передачи и спасительного гола получил семерку. В «Монако» лучшим признали дважды удачно подавшего угловые Кайю Энрике (6,5).

Худшие — наигравший на четверку Бен Йеддер и получившие по 4,5 Бен Сегир и Диатта. Получается, в группе атаки гостей выше всех оценили Головина. Но вряд ли можно гордиться скромной пятеркой. Хотя в комментарии обычно придирчивый портал не стал акцентировать внимание по позиционном просчете при счете 2:1, написав: «Заметный в первом тайме, россиянин предложил несколько интересных ходов и отдал ряд хороших передач партнерам по команде. Но итог не в его пользу, даже если он и заставил Лафона сделать хороший сейв».

Портал Homme do Match в выборе лучшего оказался оригинален, дав семерку опорному хавбеку «Нанта» Сиссоко. У Головина — 5,5 со следующим комментарием: «Опасный в атаке своей команды, он также оказывал помощь защитникам, когда они в ней нуждались».

Monaco Tribune в этот раз не слишком эмоционален и делает акцент на очевидных моментах. Таких, как полный контроль монегасков над игрой на протяжении двух третей матча, и на том, что команда из княжества упустила возможность продолжить оказывать давление на тройку лидеров.

Издание приводит цитату Филиппа Клемана, который сказал, что соперник оказался эффективнее. Из любопытных моментов отмечен тот факт, что Кайю Энрике отдал уже девять результативных передач. Что до гола центрального защитника Дисаси, то его результативность не удивляет главного тренера, который заметил: «Аксель играл в нападении, когда был моложе, и у него сохранились прежние наработки».

Головин виноват, но Кайю не безупречен

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops, les Flops назвал лучшими защитника Марипана и автора второго гола Матазо. Провалов в этот раз сразу три — снова оказавшийся объектом критики Клеман, который не ответил на ходы своего визави Антуана Комбуаре и стал делать замены только при счете 2:2, загубивший несколько моментов Бен Йеддер и проваливший концовку опорный хавбек Камара.

В комментариях к данной новости болельщики, правда, требовали добавить в провалы Нюбеля. Вратарь не остановил ни одного удара в створ, включая эпизод, когда в концовке третий гол «Нанта» отменили из-за микроскопического офсайда. Досталось от одного из вечных критиков и Головину.

«Головин. Где наш технический руководитель? Где наш мастер, который время от времени играет Гальярдо, нашего ежеквартального Лямуши, нашего Бернардо Силву?» — написал Oumario.

Хотя по степени горькой иронии этого болельщика переплюнул другой фанат «Монако», заметивший, что нынешняя команда пережила рекордное количество камбэков в истории футбола и каждый соперник знает, что против красно-белых можно отыграться с 0:2.

В общем, объектов для критики столько, что позиционный просчет Головина совсем не в центре внимания. Напротив, не все довольны заменой российского легионера. «Якобс вместо Головина — этим все сказано», — написал Jsalembehere, акцентируя внимание на том, что при равном счете созидателя меняет игрок оборонительного плана.

«Нюбель виноват в двух голах. Головин и Диатта — ноль в завершении, но хуже всех — Клеман. При 2:0 он не делает замен, а при 2:2 выпускает трех разрушителей», — негодует YACA_RCM.

Хотя имеет право на жизнь и версия о том, что главный тренер затянул с заменами. «Клеман должен был выпустить Якобса и Магассу на семь минут раньше. Камара и Головин в тот момент уже устали», — написал MrlsFnk.

«Я люблю делать себе больно и посмотрел голы, которые мы пропустили. Головин в случае со вторым мячом. Он видит, что соперник движется за ним, но мы такие наивные. Или, того хуже, недостаточно вовлечены в игру», — возмущался Ilie85.

«Головин не попадает в эпизод, потому что Кайю идет за нападающим, который ближе к воротам», — не согласился с оценкой эпизода supporterASM.

«Да, Блас выскакивает из-за спины Головина, но Кайю тоже не безупречен», — поддержал тему ParigoTraveller.

«Только Марипану противна эта футбольная пародия. А Головину надоело хлопать по спине выходящих на замену», — вернулся к теме перестановок tibou94340.