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Сегодня, 13:15

Французская прокуратура обвинила звезду «ПСЖ» в изнасиловании. Адвокат Хакими называет это вымогательством

Отдел футбола «СЭ»
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Ашраф Хакими.
Фото Global Look Press
Что известно на данный момент.

Недавно ФИФА подвела итоги опроса в премии The Best, аналога «Золотого мяча». Обладателем награды стал Лионель Месси, второе место занял Килиан Мбаппе, на третьем — Карим Бензема. Единственным номинальным защитником, попавшим в топ-10 по набранным баллам, оказался Ашраф Хакими из «ПСЖ» — за него отдали больше голосов, чем за Неймара, Де Брейне, Левандовски и Салаха.

Хакими и правда один из самых сильных и ярких футболистов на своей позиции в Европе, но сейчас в его карьере наступил тяжелый этап. Издание Le Parisien сообщило, что 26 февраля в полицию обратилась 24-летняя девушка, утверждавшая, что Хакими ее изнасиловал. По ее показаниям, 16 января Ашраф общался с ней в соцсетях, а 25 февраля она на такси приехала в его дом в западном пригороде Парижа. По словам девушки, в доме марокканца ситуация вышла из-под контроля: Хакими начал целовать ее в губы, снимать одежду и ласкать грудь, несмотря на отказы. Также девушка заявила, что футболист проник в нее пальцами. Девушке удалось оттолкнуть игрока ногой и сбежать из дома, после чего она написала своему другу, который забрал ее с места происшествия на машине.

Ашраф Хакими на премии FIFA лучшим футболистам мира.
Фото Global Look Press

На следующий день журналист Дани Хиль сообщил, что окружение Хакими отрицает факт домогательств Ашрафом, а сам футболист «очень спокоен». Вскоре выступил и «ПСЖ»: «Клуб поддерживает игрока, который решительно отвергает обвинения и верит в справедливость. «ПСЖ» — организация, которая выступает за уважение на поле и за его пределами». Адвокат Хакими Фанни Колен назвала обвинения ложными.

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Следом издание El Cierre Digital сообщило, что жена Хакими Хиба Абук разводится с футболистом. Правда, поводом послужили не обвинения в изнасиловании — процесс идет уже несколько недель, и причиной расставания стали напряженные отношения из-за разного видения жизни. По информации Le Parisien, согласно соцсетям, Абук вместе с детьми в эти выходные находилась в Дубае.

Хиба Абук.
Фото Соцсети

2 марта Ашраф дал показания полиции, а на следующий день прокуратура Нантера предъявила Хакими официальное обвинение в изнасиловании.

«Обвинительное заключение, последовавшее за слушанием, является обязательным шагом в отношении человека, обвиняемого в изнасиловании, — поясняет адвокат игрока. — Это предоставляет Хакими возможность защищаться, используя большое количество прав. Отмечу, что заявитель отказалась подавать жалобу, а также пройти какое-либо медицинское или психологическое обследование, а также отказалась от очной ставки с Ашрафом, хотя обвинение основывается исключительно на ее словах. По моему мнению, это попытка вымогательства».

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В свою очередь адвокат предполагаемой жертвы сообщила, что ее клиентка будет говорить только перед судом.

Как будут развиваться события дальше — вопрос сложный. 4 марта «ПСЖ» проводит матч 26-го тура лиги 1 с «Нантом», и думалось, что Хакими примет в ней участие. Но история с Дани Алвесом показывает, что обстоятельства при таких обвинениях могут меняться очень быстро.

Ашраф Хакими
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
17
12
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 19 3 3 62-23 60
2
 Марсель 25 16 4 5 48-25 52
3
 Монако 25 15 5 5 53-34 50
4
 Ланс 25 14 8 3 39-20 50
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 25 13 5 7 45-32 44
7
 Ницца 26 11 9 6 34-22 42
8
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
9
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
10
 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
11
 Тулуза 25 9 5 11 41-45 32
12
 Клермон Фут 25 8 7 10 25-34 31
13
 Нант 25 6 10 9 25-30 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
15
 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 26 5 7 14 23-49 22
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 25 4 7 14 34-55 19
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.03 23:00
Ницца – Осер
 1 : 1
4.03 19:00
Ланс – Лилль
 - : -
4.03 23:00
ПСЖ – Нант
 - : -
5.03 15:00
Труа – Монако
 - : -
5.03 17:00
Монпелье – Анже
 - : -
5.03 17:00
Реймс – Аяччо
 - : -
5.03 17:00
Страсбур – Брест
 - : -
5.03 17:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
5.03 19:05
Лион – Лорьян
 - : -
5.03 22:45
Ренн – Марсель
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 17
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 20 2 2
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