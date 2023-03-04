Французская прокуратура обвинила звезду «ПСЖ» в изнасиловании. Адвокат Хакими называет это вымогательством
Недавно ФИФА подвела итоги опроса в премии The Best, аналога «Золотого мяча». Обладателем награды стал Лионель Месси, второе место занял Килиан Мбаппе, на третьем — Карим Бензема. Единственным номинальным защитником, попавшим в топ-10 по набранным баллам, оказался Ашраф Хакими из «ПСЖ» — за него отдали больше голосов, чем за Неймара, Де Брейне, Левандовски и Салаха.
Хакими и правда один из самых сильных и ярких футболистов на своей позиции в Европе, но сейчас в его карьере наступил тяжелый этап. Издание Le Parisien сообщило, что 26 февраля в полицию обратилась 24-летняя девушка, утверждавшая, что Хакими ее изнасиловал. По ее показаниям, 16 января Ашраф общался с ней в соцсетях, а 25 февраля она на такси приехала в его дом в западном пригороде Парижа. По словам девушки, в доме марокканца ситуация вышла из-под контроля: Хакими начал целовать ее в губы, снимать одежду и ласкать грудь, несмотря на отказы. Также девушка заявила, что футболист проник в нее пальцами. Девушке удалось оттолкнуть игрока ногой и сбежать из дома, после чего она написала своему другу, который забрал ее с места происшествия на машине.
На следующий день журналист Дани Хиль сообщил, что окружение Хакими отрицает факт домогательств Ашрафом, а сам футболист «очень спокоен». Вскоре выступил и «ПСЖ»: «Клуб поддерживает игрока, который решительно отвергает обвинения и верит в справедливость. «ПСЖ» — организация, которая выступает за уважение на поле и за его пределами». Адвокат Хакими Фанни Колен назвала обвинения ложными.
Следом издание El Cierre Digital сообщило, что жена Хакими Хиба Абук разводится с футболистом. Правда, поводом послужили не обвинения в изнасиловании — процесс идет уже несколько недель, и причиной расставания стали напряженные отношения из-за разного видения жизни. По информации Le Parisien, согласно соцсетям, Абук вместе с детьми в эти выходные находилась в Дубае.
2 марта Ашраф дал показания полиции, а на следующий день прокуратура Нантера предъявила Хакими официальное обвинение в изнасиловании.
«Обвинительное заключение, последовавшее за слушанием, является обязательным шагом в отношении человека, обвиняемого в изнасиловании, — поясняет адвокат игрока. — Это предоставляет Хакими возможность защищаться, используя большое количество прав. Отмечу, что заявитель отказалась подавать жалобу, а также пройти какое-либо медицинское или психологическое обследование, а также отказалась от очной ставки с Ашрафом, хотя обвинение основывается исключительно на ее словах. По моему мнению, это попытка вымогательства».
В свою очередь адвокат предполагаемой жертвы сообщила, что ее клиентка будет говорить только перед судом.
Как будут развиваться события дальше — вопрос сложный. 4 марта «ПСЖ» проводит матч 26-го тура лиги 1 с «Нантом», и думалось, что Хакими примет в ней участие. Но история с Дани Алвесом показывает, что обстоятельства при таких обвинениях могут меняться очень быстро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|25
|19
|3
|3
|62-23
|60
|
2
|Марсель
|25
|16
|4
|5
|48-25
|52
|
3
|Монако
|25
|15
|5
|5
|53-34
|50
|
4
|Ланс
|25
|14
|8
|3
|39-20
|50
|
5
|Ренн
|25
|14
|4
|7
|45-28
|46
|
6
|Лилль
|25
|13
|5
|7
|45-32
|44
|
7
|Ницца
|26
|11
|9
|6
|34-22
|42
|
8
|Лорьян
|25
|11
|6
|8
|38-36
|39
|
9
|Лион
|25
|11
|5
|9
|39-28
|38
|
10
|Реймс
|25
|8
|13
|4
|33-26
|37
|
11
|Тулуза
|25
|9
|5
|11
|41-45
|32
|
12
|Клермон Фут
|25
|8
|7
|10
|25-34
|31
|
13
|Нант
|25
|6
|10
|9
|25-30
|28
|
14
|Монпелье
|25
|8
|3
|14
|36-46
|27
|
15
|Страсбур
|25
|4
|10
|11
|30-43
|22
|
16
|Осер
|26
|5
|7
|14
|23-49
|22
|
17
|Аяччо
|25
|6
|3
|16
|20-46
|21
|
18
|Брест
|25
|4
|8
|13
|26-42
|20
|
19
|Труа
|25
|4
|7
|14
|34-55
|19
|
20
|Анже
|25
|2
|4
|19
|21-53
|10
|3.03
|23:00
|
Ницца – Осер
|1 : 1
|4.03
|19:00
|
Ланс – Лилль
|- : -
|4.03
|23:00
|
ПСЖ – Нант
|- : -
|5.03
|15:00
|
Труа – Монако
|- : -
|5.03
|17:00
|
Монпелье – Анже
|- : -
|5.03
|17:00
|
Реймс – Аяччо
|- : -
|5.03
|17:00
|
Страсбур – Брест
|- : -
|5.03
|17:00
|
Тулуза – Клермон Фут
|- : -
|5.03
|19:05
|
Лион – Лорьян
|- : -
|5.03
|22:45
|
Ренн – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|17
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|15
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|20
|2
|3
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|20
|2
|2