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Кавазашвили: «Если Сафонов уйдет в запас «ПСЖ», то лучше не портить себе карьеру»

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я слышал о том, что его берут вторым вратарем. Я категорически против этого. Если он идет в запас к кому-то, лучше не портить себе дальнейшую карьеру.

У него достаточно хороший уровень для вратаря, а уровень оплаты будет зависеть от того, каким номером он будет. Будет он в стартовом составе или протирать штаны на скамейке запасных. Вот ведь что самое страшное», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» изучает возможность приобретения 25-летнего Сафонова. При этом парижане пока не сделали официального предложения о трансфере.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. Его контракт рассчитан до конца января 2029 года.

Источник: Metaratings.ru
Анзор Кавазашвили
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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