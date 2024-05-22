Отец Кузяева отреагировал на информацию об интересе «ПСЖ» к Сафонову

Отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева Адьям Кузяев поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Матвей очень сильный вратарь. Уверен, что Сафонов спокойно сможет заиграть в «ПСЖ». Не согласен, что с Доннарруммой тяжело будет конкурировать, потому что Матвей посильнее итальянца и сможет быть первым номером», — цитирует Кузяева Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что «Краснодар» и «ПСЖ» начали переговоры о переходе голкипера. Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.