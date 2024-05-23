Быстров считает, что слухи про «ПСЖ» никак не повлияют на Сафонова

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров предположил, как информация о возможном переходе голкипера «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ» может повлиять на футболиста перед заключительным туром РПЛ против «Динамо».

22 мая сообщалось, что французский клуб связывался с «Краснодаром» по поводу трансфера 25-летнего игрока.

«Как информация про переход в «ПСЖ» может повлиять на Сафонова перед важной игрой в РПЛ? Честно, я без понятия. Пока не будет официального заявления, смысл обсуждать эти слухи. У меня нет интереса комментировать слухи, я даже не читаю такую фигню. Игроки тем более, поэтому на него никак не повлияет», — цитирует Быстрова Legalbet.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. Его контракт рассчитан до конца января 2029 года.