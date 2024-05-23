Аршавин объяснил, нужно ли Сафонову переходить из «Краснодара» в «ПСЖ»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин посоветовал вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову продолжить карьеру в «ПСЖ».

«Нужно идти, не думая и не оглядываясь. Это суперкруто будет, если он перейдет. Наш российский вратарь за 20 миллионов переходит в «ПСЖ»! Если он переедет, то у него шансы будут», — приводит слова Аршавина matchtv.ru.

В среду, 22 мая, появилась информация о том, что парижане рассматривают 25-летнего Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы. Также сообщалось, что «Краснодар» и «ПСЖ» близки к соглашению по трансферу российского игрока за 20 миллионов евро.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. В сборной России за все время на его счету 13 матчей.