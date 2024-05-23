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Сегодня, 14:44

Источник: «ПСЖ», помимо Сафонова, заинтересован в подписании голкипера «Валенсии» Мамардашвили

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Георгий Мамардашвили.
Фото Global Look Press

Руководство «ПСЖ» продолжает изучать кандидатов на усиление вратарской позиции в летнее трансферное окно, сообщает Legalbet.

По информации источника, парижский клуб, помимо голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, интересуется возможностью приобретения вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили.

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23-летний грузин выступает за испанскую команду с января 2022 года. Всего за «летучих мышей» он провел 99 матчей, пропустил 110 голов и 31 раз отыграл на ноль. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря 35 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Валенсия
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Монако» извинился за игрока, заклеившего на футболке эмблему ЛГБТ*
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
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19.05 22:00
Тулуза – Брест
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Александр Ляказетт

Лион

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
П
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Усман Дембеле

ПСЖ

 8
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Анжел Гомеш

Лилль

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
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Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

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Клермон Фут

 24 2 4
Рассул Ндиайе

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 19 1 2
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