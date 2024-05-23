Мбаппе купил особняк в Мадриде за 18 миллионов евро

Французский нападающий Килиан Мбаппе приобрел недвижимость в Мадриде, сообщает La Razon.

По информации источника, футболист за 18 миллионов евро купил особняк в мадридском районе Ла Моралеха. Отмечается, что договор купли-продажи был заключен во вторник, 22 мая. По соседству с новым жильем Мбаппе находится дом актера Ричарда Гира, а напротив — дом экс-защитника «сливочных» Серхио Рамоса, который на данный момент выступает за «Севилью».

Мбаппе с 2017 года является игроком «ПСЖ». 10 мая он объявил, что уйдет из французского клуба на правах свободного агента по окончании сезона-2023/24. Как сообщают СМИ, 25-летнего француза намерен подписать «Реал». 17 мая появилась информация о том, что Мбаппе заключит контракт с мадридской командой на пять лет с зарплатой в размере 15 миллионов евро после вычета налогов.