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Пименов поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Сафонова в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок французского «Меца» Руслан Пименов поделился мнением о возможном переходе 25-летнего российского вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Не знаю, насколько вероятен этот переход. Единственный вопрос там — основной вратарь Доннарумма, он молодой, и есть ли смысл идти с ним конкурировать? Есть ли смысл переходить? Доннарумма — с именем вратарь, и приоритет, наверно, будет отдан ему. С одной стороны, «ПСЖ» — это бренд, но с другой стороны, если есть другой вариант, лучше рассмотреть его», — цитирует Пименова Metaratings.ru.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В его активе 174 матча, из которых 52 — «на ноль», а также 208 пропущенных мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 18 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/pimenov-pszh-eto-brend-no-safonovu-luchshe-rassmotret-drugoi-variant-365717/
Руслан Пименов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
Факел – Ахмат
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25.05 16:30
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