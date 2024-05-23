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Игнатьев — о Сафонове в «ПСЖ»: «Он может начать искать врагов в «Краснодаре»

Владислав Корегин
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Новости о «ПСЖ» не окажут давление на Сафонова перед чемпионским матчем. Это не будет его отвлекать и смущать, не скажется негативно на подготовку. Но мы вообще как-то по-детски к этой информации относимся. Где официальная информация?! Но уже все и всё знают. Сейчас Сафонов может начать искать врагов в клубном руководстве, потому что весь мир знает, а ему не доложили.

 
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Если информация о «ПСЖ» верна, то это, наоборот, воодушевит Сафонова. Ему нужно будет показать товар лицом, ведь его приглашают в клуб мирового уровня, где будут отслеживать его действия в ближайшем матче. «ПСЖ» — это великий клуб. Это его мотивирует, ему захочется сделать все для «Краснодара», который также сделал для него все», — цитирует Игнатьева Legalbet.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» изучает возможность приобретения 25-летнего Сафонова. При этом парижане пока не сделали официального предложения о трансфере.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. Его контракт рассчитан до конца января 2029 года.

Источник: Legalbet
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Борис Игнатьев
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 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
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 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
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 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
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14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
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