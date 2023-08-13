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Шестой сезон Головина во Франции начался с яркой победы. С новым «Монако» скучно не будет

«Монако» с Головиным победил «Клермон» в первом туре лиги 1
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин в матче с «Клермон Фут».
Фото AFP
Монегаски обыграли «Клермон».
Франция. Лига 1. 1-й тур
13 авг, 16:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
2:4
Монако

Шестой сезон Александра Головина во Франции стартовал под началом нового тренера, и накануне Адди Хюттер был настроен оптимистично. «Идея заключалась в том, чтобы футболисты поняли мою философию и мои принципы игры. Надеюсь, мы будем готовы к этому первому дню в Клермоне, к моим первым шагам в лиге 1. Судя по тому, что я видел на тренировках, уверен, что игроки разовьют привлекательный футбол, который я хочу видеть в «Монако», — говорил австриец.

Нуссаир Мазрауи и&nbsp;Александр Головин. «Монако» не справился с «Баварией», но впечатлил изменениями. Головин станет ключевой фигурой в новом сезоне

Между тем проблем у него хватало. Либо продолжают лечение, либо только вернулись к тренировкам Желсон Мартинш, Бен Сегир, Диоп и Салису, а Эмболо перенес операцию на крестообразных связках. Количество форвардов могло и сократиться из-за проблем Бен Йеддера, которого вместе с братом обвиняют в сексуальном насилии. Следствие велось несколько месяцев, и буквально перед стартом нового сезона лучшего бомбардира монегасков задержали правоохранители.

Правда, ненадолго, так как сторона Виссама внесла залог в 900 тысяч евро. Легко представить себе состояние форварда, но в этой истории все не так очевидно, как утверждает потерпевшая сторона. В противном случае избегающий каких-либо публичных заявлений клуб вел бы себя иначе. А «Монако» не только не стал отстранять капитана после выдвинутых ранее прокуратурой Ниццы обвинений, но и после истории с задержанием оставил его в заявке на игру.

Футболист «Монако» Виссам Бен Йеддер.
Виссам Бен Йеддер отметился двумя забитыми голами.
Фото AFP

Такое отношение ценно, и Бен Йеддер отблагодарил красно-белых, когда отличился на добивании после попадания Фофана в штангу, выведя гостей вперед. Начиналось же все для «Монако» в худших традициях прошлого сезона, а действия нового вратаря Кена напомнили о временах вечно критикуемого Нюбеля. Мяч после удара головой из центра штрафной летел точной в руки швейцарца, но тот сыграл столь неловко, что «Монако» пришлось начинать с центра поля.

Александр Головин в&nbsp;матче между &laquo;Монако&raquo; и &laquo;Арсеналом&raquo;. «Монако» выдал солидный матч на глазах Венгера. Головин был одним из лучших против «Арсенала»

Впрочем, реакция на досадный гол получилась правильной. В том числе и со стороны Кена, который остановил удар в упор и выход один на один. Реабилитировался сполна, но в целом игра показывала, что прошлогодние проблемы в обороне, о которых вспоминал Хюттер, никуда не делись. Компенсировать их удавалось благодаря Кену, периодическому везению вроде попадания в каркас ворот и удачному рикошету, а также активности в атаке.

Новая схема явно повысила роль латералей, и пока комфортнее всего себя чувствует Вандерсон. Для начала бразилец отметился ударом в штангу, а потом сравнял счет, сбросив мяч грудью в направлении Минамино и открывшись под ответную передачу японца. Что касается Головина, то он, не предлагая чего-то особенного, держал уровень. Вот только именно он не сумел сохранить контроль над мячом в центре поля, и с этого началась принесшая «Клермону» второй гол атака.

Скромная домашняя арена «Клермон Фут».
Фото AFP

Хотя сложно назвать это результативной ошибкой, так как игрокам «Клермона» еще нужно было дойти до штрафной и уже внутри нее разобраться с защитниками красно-белых. Ну а видимая легкость, с которой это было сделано, отчасти можно объяснить стремлением к агрессивному прессингу с высокой линией обороны. Это же не единственный похожий эпизод, который оказался в центре внимания в силу неприятных для гостей последствий.

Пока «Монако» только учится принципам Хюттера, и такие издержки — неизбежность. Главное в процессе перестройки на новый лад — избегать потерь очков, так как цели обозначены высокие. Это возвращение в еврокубки и в идеале — в Лигу чемпионов. Первый шаг в данном направлении сделан. Да еще и в обещанном привлекательном стиле.

Ади Хюттер. У «Монако» новый тренер. Хюттер может вывести Головина на новый уровень

Решающий гол организовали те, кому премьера удалась лучше всех. Нашедший себя с приходом знакомого со времен «Зальцбурга» тренера Минамино, отработавший эпизод до конца Вандерсон и сыгравший на опережении Бен Йеддер. Да и молодежь, внимание к которой с приходом Хюттера гарантированно вырастет, не осталась в стороне. Гол Аклиуша, который заменил в концовке Головина, тому подтверждение. С таким «Монако» точно не будет скучно. Ждем, что российский легионер в такой игре раскроется еще ярче.

Александр Головин
Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 Тулуза 1 1 0 0 2-1 3
2
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
3
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
4
 Марсель 1 1 0 0 2-1 3
5
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
6
 Монпелье 1 0 1 0 2-2 1
7
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
8
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
9
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
10
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
11
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
12
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
13
 Метц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
16
 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
17
 Нант 1 0 0 1 1-2 0
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 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
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11.08 22:00
Ницца – Лилль
 1 : 1
12.08 18:00
Марсель – Реймс
 2 : 1
12.08 22:00
ПСЖ – Лорьян
 0 : 0
13.08 14:00
Брест – Ланс
 3 : 2
13.08 16:00
Клермон Фут – Монако
 2 : 4
13.08 16:00
Монпелье – Гавр
 2 : 2
13.08 16:00
Нант – Тулуза
 1 : 2
13.08 18:05
Ренн – Метц
 - : -
13.08 21:45
Страсбур – Лион
 - : -
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Брест

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Лилль

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Терем Моффи

Терем Моффи

Ницца

 1
Маршалл Мунетси

Маршалл Мунетси

Реймс

 1
И К Ж
Адриен Томассон

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Ланс

 1 1 0
Магнес Аклиуш

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Монако

 1 0 1
Юсеф Аталь

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