Шестой сезон Головина во Франции начался с яркой победы. С новым «Монако» скучно не будет
Шестой сезон Александра Головина во Франции стартовал под началом нового тренера, и накануне Адди Хюттер был настроен оптимистично. «Идея заключалась в том, чтобы футболисты поняли мою философию и мои принципы игры. Надеюсь, мы будем готовы к этому первому дню в Клермоне, к моим первым шагам в лиге 1. Судя по тому, что я видел на тренировках, уверен, что игроки разовьют привлекательный футбол, который я хочу видеть в «Монако», — говорил австриец.
Между тем проблем у него хватало. Либо продолжают лечение, либо только вернулись к тренировкам Желсон Мартинш, Бен Сегир, Диоп и Салису, а Эмболо перенес операцию на крестообразных связках. Количество форвардов могло и сократиться из-за проблем Бен Йеддера, которого вместе с братом обвиняют в сексуальном насилии. Следствие велось несколько месяцев, и буквально перед стартом нового сезона лучшего бомбардира монегасков задержали правоохранители.
Правда, ненадолго, так как сторона Виссама внесла залог в 900 тысяч евро. Легко представить себе состояние форварда, но в этой истории все не так очевидно, как утверждает потерпевшая сторона. В противном случае избегающий каких-либо публичных заявлений клуб вел бы себя иначе. А «Монако» не только не стал отстранять капитана после выдвинутых ранее прокуратурой Ниццы обвинений, но и после истории с задержанием оставил его в заявке на игру.
Такое отношение ценно, и Бен Йеддер отблагодарил красно-белых, когда отличился на добивании после попадания Фофана в штангу, выведя гостей вперед. Начиналось же все для «Монако» в худших традициях прошлого сезона, а действия нового вратаря Кена напомнили о временах вечно критикуемого Нюбеля. Мяч после удара головой из центра штрафной летел точной в руки швейцарца, но тот сыграл столь неловко, что «Монако» пришлось начинать с центра поля.
Впрочем, реакция на досадный гол получилась правильной. В том числе и со стороны Кена, который остановил удар в упор и выход один на один. Реабилитировался сполна, но в целом игра показывала, что прошлогодние проблемы в обороне, о которых вспоминал Хюттер, никуда не делись. Компенсировать их удавалось благодаря Кену, периодическому везению вроде попадания в каркас ворот и удачному рикошету, а также активности в атаке.
Новая схема явно повысила роль латералей, и пока комфортнее всего себя чувствует Вандерсон. Для начала бразилец отметился ударом в штангу, а потом сравнял счет, сбросив мяч грудью в направлении Минамино и открывшись под ответную передачу японца. Что касается Головина, то он, не предлагая чего-то особенного, держал уровень. Вот только именно он не сумел сохранить контроль над мячом в центре поля, и с этого началась принесшая «Клермону» второй гол атака.
Хотя сложно назвать это результативной ошибкой, так как игрокам «Клермона» еще нужно было дойти до штрафной и уже внутри нее разобраться с защитниками красно-белых. Ну а видимая легкость, с которой это было сделано, отчасти можно объяснить стремлением к агрессивному прессингу с высокой линией обороны. Это же не единственный похожий эпизод, который оказался в центре внимания в силу неприятных для гостей последствий.
Пока «Монако» только учится принципам Хюттера, и такие издержки — неизбежность. Главное в процессе перестройки на новый лад — избегать потерь очков, так как цели обозначены высокие. Это возвращение в еврокубки и в идеале — в Лигу чемпионов. Первый шаг в данном направлении сделан. Да еще и в обещанном привлекательном стиле.
Решающий гол организовали те, кому премьера удалась лучше всех. Нашедший себя с приходом знакомого со времен «Зальцбурга» тренера Минамино, отработавший эпизод до конца Вандерсон и сыгравший на опережении Бен Йеддер. Да и молодежь, внимание к которой с приходом Хюттера гарантированно вырастет, не осталась в стороне. Гол Аклиуша, который заменил в концовке Головина, тому подтверждение. С таким «Монако» точно не будет скучно. Ждем, что российский легионер в такой игре раскроется еще ярче.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тулуза
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Монако
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Брест
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Гавр
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Монпелье
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Лилль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Лорьян
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|ПСЖ
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Клермон Фут
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
17
|Нант
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Ланс
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|11.08
|22:00
|
Ницца – Лилль
|1 : 1
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|2 : 1
|12.08
|22:00
|
ПСЖ – Лорьян
|0 : 0
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|3 : 2
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|2 : 4
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|2 : 2
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|1 : 2
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
|Г
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|2
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|2
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|2
|П
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|1
|
|
Терем Моффи
Ницца
|1
|
|
Маршалл Мунетси
Реймс
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адриен Томассон
Ланс
|1
|1
|0
|
|
Магнес Аклиуш
Монако
|1
|0
|1
|
|
Юсеф Аталь
Ницца
|1
|0
|1