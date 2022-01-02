Новый тренер «Монако» работал с Малиновским и выбивал «Зенит» из Лиги чемпионов. Как он будет использовать Головина?

«СЭ» рассказывает о Филиппе Клемане.

Три титула за три года

Как сообщают в Бельгии и Франции, объявление о назначении Филиппа Клемана новым главным тренером «Монако» вместо уволенного Нико Ковача — вопрос времени. Все детали рассчитанного на 2,5 года контракта согласованы, и в воскресенье уже экс-наставник «Брюгге» в компании трех своих ассистентов приехал на кубковую игру монегасков против «Кевийи».

?? | Philippe Clement est dans les tribunes pour le match de coupe de France de l'@AS_Monaco ! ???



[?: @Sport_PN] pic.twitter.com/rxYqUqEijE — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 2, 2022

47-летний Клеман — в прошлом крепкий по бельгийским меркам защитник. Он начинал в «Беерсхоте», откуда перебрался в «Генк», а далее — в Англию. Впрочем, в «Ковентри» карьера не задалась, но все, что ни делается, — к лучшему. Клеман вернулся на родину и провел лучший отрезок в карьере в «Брюгге», выиграв два чемпионских титула и три Кубка страны. А еще провел за сборную два матча на ЧМ-1998, был в заявке на домашний Евро-2000 и, если бы не травма, мог сыграть против России на мировом первенстве-2002.

В черно-синем клубе началась и тренерская карьера. Клеман был ассистентом Жоржа Лекенса, затем временно подменял его после увольнения, после чего помогал уже испанцу Хуану Карлосу Гарридо. Шесть лет Филипп учился тренерскому мастерству, а первый опыт самостоятельной работы получил в «Беверене». Удел этой команды — борьба за выживание, однако Клеман заставил забыть об этом всего за несколько месяцев.

Это отметили все, и всего через полгода, несмотря на наличие трехлетнего контракта, тренер ушел на повышение, приняв «Генк». Чемпионат-2017/18 команда завершила на пятом месте, а первый же полноценный сезон Клемана завершился триумфальным завоеванием чемпионского титула. Из того яркого состава многие пошли на повышение, и если лучший бомбардир «Генка» Саматта провалился в «Астон Вилле», то Троссар стал заметной фигурной в «Брайтоне», а датчанин Меле и украинец Малиновский — звездами «Аталанты».

Тренера же позвал проигравший «Генку» титул «Брюгге», с которым Клеман впервые за сорок с лишним лет стал чемпионом два раза подряд и пошумел в Лиге чемпионов. С первой же попытки черно-синие вошли в историю, став первой бельгийской командой, которая прошла в групповой турнир, не являясь действующим чемпионом. Тогда тренер вспомнил историю о том, как перед первым из двух отборочных раундов один из руководителей клуба оценил шансы на успех не более чем в пять процентов.

Уже потом случилась яркая ничья с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» (2:2). В текущем турнире, даже финишировав в группе четвертым, «Брюгге» запомнился гостевой победой над «Лейпцигом» и ничьей с «ПСЖ». А в прошлом розыгрыше черно-синие дважды обыграли «Зенит» (2:1, 3:0).

— Я не так давно работаю главным тренером, и этот успех для меня самый важный. Даже важнее, чем два чемпионства, — признался Клеман после победы в Санкт-Петербурге.

Новая схема

Новый тренер «Монако» в принципе не витает в облаках, и в какой-то степени показательным получился ответ бельгийца на вопрос о том, чему научил его пандемийный сезон. «Не закапываться в проблемах, а решать их», — подчеркнул Клеман.

А после третьего бельгийского золота у специалиста уже спрашивали о возможном уходе, однако он напомнил журналистам, что у него еще есть год контракта и заметил: «Брюгге» — клуб моего сердца. Должно произойти что-то особенное, чтобы выманить меня отсюда".

Как видим, приглашение «Монако» стало вариантом, который заставил посреди сезона сменить место работы. Естественно, появились слухи и о желании тренера перевезти на Лазурный Берег кого-то из своих бывших подопечных. Например, Клинтона Мату, но пока верится в это с трудом. Как минимум потому, что у монегасков на позиции правого защитника есть Агилар и Сидибе, а на днях красно-белые объявили о переходе из «Гремиу» 20-летнего бразильца Вандерсона.

Больше ясности с футболом, в который будет стремиться играть «Монако» с новым тренером. При Нико Коваче базовой являлась схема 4-4-2, где один из форвардов располагался чуть глубже Бен Йеддера. Клеман же в «Брюгге» начал с уже освоенных командой 3-5-2, но постепенно перешел на 4-3-3 с агрессивным высоким прессингом. По сути, это любимый вариант тренера, а к тройке центральных защитников черно-синие возвращались только в исключительных случаях вроде встречи с «Манчестер Сити».

Головин снова сменит амплуа?

Кто точно будет рад приходу Клемана, так это игравший под его началом в Бельгии Диатта. Адаптация купленного за 16 миллионов евро сенегальца затянулась, и встреча с бывшим тренером должна помочь африканцу. Что касается Александра Головина, то его роль на поле снова поменяется. И для российского легионера, который за время выступлений во Франции начнет работу уже с пятым тренером, это стало привычным делом.

Осталось понять, в каком амплуа видит 25-летнего футболиста Клеман. Пока об этом можно только догадываться, но очевидных вариантов два. Первый предполагает использование Головина слева или справа в атакующей тройке. Второй — роль атакующего полузащитника или «восьмерки» в центре поля в зависимости от того, какую конфигурацию примет образованный тремя хавбеками треугольник. Либо острием вверх с парой опорников и одним нацеленным на атаку игроком, либо — острием вниз.

Нечто похожее «Монако» периодически практиковал во времена Роберта Морено, и, на мой взгляд, как раз с испанским тренером Головин оказывал максимальное влияние на игру команды. Хотя с точки зрения статистики эффективность хавбека возросла уже в первый год работы Ковача.

Это, впрочем, уже не имеет принципиального значения. С новым тренером российскому легионеру все придется доказывать заново, а повысившийся с прошлого сезона уровень конкуренции останется прежним. Или даже возрастет, что более вероятно под началом умеющего развивать молодых футболистов Клемана. Это, кстати, идеально вписывается в стратегию зарабатывающего на трансферах «Монако», а Головин и другие опытные игроки должны взвалить на себя бремя лидеров.