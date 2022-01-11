Головин может стать одноклубником Влашича в «Вест Хэме». Но стоит ли сейчас покидать «Монако»?

Изучаем, насколько реален переезд российской звезды в Англию.

Новый вариант

Фамилия Александра Головина за последнее время не в первый уже раз упоминается применительно к английским клубам. В декабре речь шла об «Эвертоне», причем эту информацию в разные сроки подтверждали несколько источников, включая такое авторитетное издание, как The Athletic. Правда, с оговорками, что сделку может осложнить высокая трансферная стоимость российского футболиста. Кроме того, нужно учитывать фактор Рафаэля Бенитеса, который лично заинтересован в подписании Головина.

Как утверждают в Англии, позиции испанского тренера уже не настолько крепки, как прежде. Результаты на подобные мысли наталкивают, но все не так однозначно. Например, существует версия, что ожидающийся со дня на день переход Люка Диня в «Астон Виллу» — следствие конфликта с Бенитесом. И то, что француза де-факто уже поменяли на купленного в киевском «Динамо» Виталия Миколенко, говорит скорее в пользу Бенитеса.

Соответственно, и вариант с Головиным по-прежнему актуален. Однако, как утверждает «РБ Спорт», на Александра появился еще один британский претендент в лице «Вест Хэма». По информации источника, стороны еще не начали переговоры, и пока речь идет о консультациях и сборе информации о том, насколько самому 25-летнему россиянину интересно сменить клуб.

Два претендента на каждую позицию

Оценивать вероятность перехода нашего легионера в лондонский клуб пока рано, но можно порассуждать о плюсах и минусах данного варианта. С первыми все понятно, потому что АПЛ — это совсем другой уровень в сравнении с французским чемпионатом. Еще один положительный момент — уровень «Вест Хэма».

Например, Федор Смолов еще во время выступлений в «Краснодаре» получил предложение от «молотобойцев» и в интервью «СЭ» говорил: «Очень много нюансов. Английский чемпионат наиболее интенсивный, сложный. А «Вест Хэм» идет внизу таблицы. Я смотрел его игру против «Сити». Вся команда обороняется. Наверное, это не совсем мой стиль».

Пример получился не самым удачным, ведь мало кто играет против команды Хосепа Гвардиолы иначе. И время спустя — уже на YouTube-канале «Красава» — Смолов признался: «С последним вариантом тупанул. Месяц отпуска, я был в «Краснодаре», у меня болела приводящая мышца, а в Англии чемпионат в разгаре. Я побоялся, что уеду и не сыграю ни матча до чемпионата мира».

Это, впрочем, отдельная история, а нынешний «Вест Хэм» — амбициозный клуб, который преобразился с приходом Дэвида Мойеса. Прошлый сезон лондонцы завершили на шестом месте. Сейчас идут пятыми, всего на одно очко отставая от замыкающего лигочемпионский квартет «Арсенала». И дефицита атакующих футболистов у «молотобойцев» точно нет, что прекрасно иллюстрирует ситуация с Николой Влашичем, которому приходится сражаться за место в составе.

При этом бывший футболист ЦСКА не всегда оказывается в центре тройки атакующих полузащитников, где сейчас отлично выглядит аргентинец Лансини, а есть еще и Пабло Форнальс. В последнем туре против «Лидса» Влашич располагался левее. То есть на одной из любимых позиций Головина, где хорвату приходится конкурировать с Бенрахма. Справа — тоже два претендента на одно место, хотя украинец Ярмоленко может уйти, потому что появляется на поле крайне редко, проигрывая конкуренцию любимому футболисту Леонида Слуцкого времен работе в «Халле» — Боуэну.

Полгода на размышления

Впрочем, вышесказанное не означает, что «Вест Хэм» не ищет атакующего полузащитника. Наоборот, клуб предпринял уже несколько попыток вернуть из «МЮ» ярко игравшего в прошлом сезоне Лингарда. Однако ситуация с этим футболистом остается сложной, а новостные ленты британских СМИ каждый день выдают новые версии о планах полузащитника. То он хочет остаться на «Олд Траффорд» и сражаться за место в составе, то планирует уйти немедленно, разочаровавшись в работе с Ральфом Рангником.

Подобная неопределенность и рождает альтернативные варианты, включая трансфер Головина. Но стоит ли полузащитнику сборной России менять клуб? Еще недавно не задумываясь ответил бы на этот вопрос утвердительно, однако увольнение Нико Ковача разворачивает ситуацию почти на 180 градусов. Тем более сменивший хорвата Филипп Клеман индивидуально пообщался со всеми футболистами и заверил, что очень рассчитывает на Головина.

Насколько это соответствует действительности, пока неясно. Но очевидно, что нацеленный на атаку стиль Клемана подходит Головину. Остальное зависит от самого футболиста, и ближайшие полгода ему лучше провести в «Монако». Понять, как будет играть и развиваться команда, не меняя обстановку, к которой Александр уже привык.

Зимний же трансфер — да еще и со сменой чемпионата — это всегда суматоха. В том числе и в плане переговоров клубов. «Вест Хэм» не готов швыряться деньгами, и, к примеру, остро нуждаясь в приобретении нападающего, англичане предлагали «Фламенго» лишь полуторагодичную аренду одного из лучших форвардов Бразилии Габриэла Барбозы. Так что менять Францию на Англию лучше летом — взвесив все варианты, и пройти полноценные предсезонные сборы. А если «Монако» и персонально Головин выйдут с Клеманом на более высокий уровень, сделать это будет даже проще, и АПЛ тогда никуда не денется.