«Головин выходит на поле = гол «Монако». Что пишут про Александра Головина во Франции

Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» против «Анже» (3:1).

Лучший матч «Монако» в лиге 1

L'Equipe, естественно, сконцентрировал внимание на игре «ПСЖ», выставив по унизительной «тройке» (по 10-балльной системе) семикратному обладателю «Золотого мяча» Месси и Мбаппе. На этом фоне успех «Монако» в игре с соседом по таблице «Анже» и подъем монегасков на седьмое место выглядят рядовыми событиями.

Эта встреча попала в краткий обзор остальных матчей, и абзац текста под заголовком «Монако» и Боаду просыпаются" посвящен описанию голевых атак. Главные события игры — победа монегасков после месячной паузы и первый гол в лиге 1 купленного летом за 17 миллионов Боаду. А высшую оценку в 7 баллов от главного спортивного СМИ Франции получил автор второго мяча Диоп.

Как раз его на 70-й минуте заменил Александр Головин, однако вышедшим на замену французские СМИ выставляют оценки только в исключительных случаях. Штрафной в исполнении российского легионера, после которого точку в игре поставил Дисаси, важный, но не топовый момент. Хотя официальный сайт лиги 1 отметил роль Головина в обзоре событий тура и констатировал: «Монако» вернулся на победный путь".

В свою очередь популярный портал Maxifoot снова не стал детально разбирать игру монегасков, включив матч в дайджест главных событий среды. Издание привело фамилии авторов голов, отметив долгожданный успех «Монако» и тот факт, что не побеждавшая с конца октября красно-белая команда прервала удачную серию «Анже» и обошла поверженного соперника в таблице. «Дисаси вернул клубу из княжества перевес в два гола после штрафного Головина, что окончательно решило судьбу этой игры», — отмечает Maxifoot в кратком резюме к онлайн-репортажу о матче.

?El placer de sumar de a 3! ? pic.twitter.com/LphEBxXe4H — AS Monaco ES ?? (@AS_Monaco_ES) December 1, 2021

Monaco Tribune выпустил краткий обзор игры с заголовком «Монако» возвращается к успеху". Кроме самой победы отмечены долгожданный успех Боаду и ассистентский таланта автора двух голевых передач Фолланда. Также приведена цитата главного тренера монегасков Нико Ковача, который заметил: «Это наша лучшая игра в сезоне в лиге 1. Мы оказывали давление на оборону «Анже». Боаду провел хороший матч, мы увидели степень его таланта. Это позволяет нам играть по-другому. Я рад за него, ему это было нужно. Мы доминировали 80 минут».

??? Entr? ? la 70?me minute, Aleksandr GOLOVIN joue son 110?me match avec @AS_Monaco

??? ?galement entr? en jeu ? la 70?me, @fofana22_ joue lui, son 70?me match avec @AS_Monaco pic.twitter.com/jGcUGxf6Za — ASMHistory ?? (@ASMHistoire) December 1, 2021

В свою очередь популярный Twitter ASMHistory в момент выхода Головина на замену отметил, что для российского полузащитника это 110-й матч в составе «Монако».

Суперзапасной

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops второй раз подряд удивил тем, что не стал оригинальничать. В топы попали Фолланд и Боаду, а под огнем критики два неудачника по версии портала — Жеан Лукас и Сидибе.

Болельщики же в комментариях в этот раз благодушны, нахваливая даже часто критикуемого Якобса и восторгаясь Нюбелем, который раздражал многих на старте сезона. Несмотря на курьезный автогол, отмечаются сейвы немецкого голкипера, ключевой из которых сделан при счете 2:1. При этом покритиковали Тшуамени, который не вернул былую форму после полученной в сборной Франции травмы.

? ??? ??? : «Notre meilleur match de la saison en Ligue 1» pic.twitter.com/cqXBz8MoaU — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) December 1, 2021

«Странный футбол! Многие из нас сомневались в выборе Ковачем этого состава, сожалели о том, что остались Якобс и Боаду, а следовательно, и о замене Бен-Йеддера, Голо и Кайю», — иронично прокомментировал игру scifo1984, напомнив, сколько критики было в комментариях после появления стартового протокола.

Тогда, например, можно было увидеть записи вроде той, что оставил пользователь adriencornu16: «Надо быть мазохистом, чтобы смотреть игру «Монако» без Бен-Йеддера и Головина». Но по ходу матча настроения болельщиков менялись.

«Дисаси с подачи Головина со штрафного. Думаю, теперь все кончено», — отреагировал на третий гол монегасков WYSAF1.

«Я предпочел бы в 100 случаях, чтобы Головин выступал в роли суперзапасного», — заметил, в свою очередь, Rjdn, одновременно отметив умение нашего легионера выходить на замены и покритиковав его за нестабильность в стартовом составе.

«Проблема в том, что это касается и Диопа», — возразил ему Col1n.

«Головин выходит на поле = гол для «Монако». Так было и на этот раз», — восторженно отозвалась о российском полузащитнике Wiki_moto.