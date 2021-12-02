«Головин выходит на поле = гол «Монако». Что пишут про Александра Головина во Франции
Лучший матч «Монако» в лиге 1
L'Equipe, естественно, сконцентрировал внимание на игре «ПСЖ», выставив по унизительной «тройке» (по 10-балльной системе) семикратному обладателю «Золотого мяча» Месси и Мбаппе. На этом фоне успех «Монако» в игре с соседом по таблице «Анже» и подъем монегасков на седьмое место выглядят рядовыми событиями.
Эта встреча попала в краткий обзор остальных матчей, и абзац текста под заголовком «Монако» и Боаду просыпаются" посвящен описанию голевых атак. Главные события игры — победа монегасков после месячной паузы и первый гол в лиге 1 купленного летом за 17 миллионов Боаду. А высшую оценку в 7 баллов от главного спортивного СМИ Франции получил автор второго мяча Диоп.
Как раз его на 70-й минуте заменил Александр Головин, однако вышедшим на замену французские СМИ выставляют оценки только в исключительных случаях. Штрафной в исполнении российского легионера, после которого точку в игре поставил Дисаси, важный, но не топовый момент. Хотя официальный сайт лиги 1 отметил роль Головина в обзоре событий тура и констатировал: «Монако» вернулся на победный путь".
В свою очередь популярный портал Maxifoot снова не стал детально разбирать игру монегасков, включив матч в дайджест главных событий среды. Издание привело фамилии авторов голов, отметив долгожданный успех «Монако» и тот факт, что не побеждавшая с конца октября красно-белая команда прервала удачную серию «Анже» и обошла поверженного соперника в таблице. «Дисаси вернул клубу из княжества перевес в два гола после штрафного Головина, что окончательно решило судьбу этой игры», — отмечает Maxifoot в кратком резюме к онлайн-репортажу о матче.
Monaco Tribune выпустил краткий обзор игры с заголовком «Монако» возвращается к успеху". Кроме самой победы отмечены долгожданный успех Боаду и ассистентский таланта автора двух голевых передач Фолланда. Также приведена цитата главного тренера монегасков Нико Ковача, который заметил: «Это наша лучшая игра в сезоне в лиге 1. Мы оказывали давление на оборону «Анже». Боаду провел хороший матч, мы увидели степень его таланта. Это позволяет нам играть по-другому. Я рад за него, ему это было нужно. Мы доминировали 80 минут».
В свою очередь популярный Twitter ASMHistory в момент выхода Головина на замену отметил, что для российского полузащитника это 110-й матч в составе «Монако».
Суперзапасной
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops второй раз подряд удивил тем, что не стал оригинальничать. В топы попали Фолланд и Боаду, а под огнем критики два неудачника по версии портала — Жеан Лукас и Сидибе.
Болельщики же в комментариях в этот раз благодушны, нахваливая даже часто критикуемого Якобса и восторгаясь Нюбелем, который раздражал многих на старте сезона. Несмотря на курьезный автогол, отмечаются сейвы немецкого голкипера, ключевой из которых сделан при счете 2:1. При этом покритиковали Тшуамени, который не вернул былую форму после полученной в сборной Франции травмы.
«Странный футбол! Многие из нас сомневались в выборе Ковачем этого состава, сожалели о том, что остались Якобс и Боаду, а следовательно, и о замене Бен-Йеддера, Голо и Кайю», — иронично прокомментировал игру scifo1984, напомнив, сколько критики было в комментариях после появления стартового протокола.
Тогда, например, можно было увидеть записи вроде той, что оставил пользователь adriencornu16: «Надо быть мазохистом, чтобы смотреть игру «Монако» без Бен-Йеддера и Головина». Но по ходу матча настроения болельщиков менялись.
«Дисаси с подачи Головина со штрафного. Думаю, теперь все кончено», — отреагировал на третий гол монегасков WYSAF1.
«Я предпочел бы в 100 случаях, чтобы Головин выступал в роли суперзапасного», — заметил, в свою очередь, Rjdn, одновременно отметив умение нашего легионера выходить на замены и покритиковав его за нестабильность в стартовом составе.
«Проблема в том, что это касается и Диопа», — возразил ему Col1n.
«Головин выходит на поле = гол для «Монако». Так было и на этот раз», — восторженно отозвалась о российском полузащитнике Wiki_moto.
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