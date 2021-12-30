«Монако» увольняет Ковача. Он поссорился с Бен Йеддером, придумал Головину некомфортную роль и сделал команду скучной

Монегаски начнут 2022 год с новым тренером

Логичное решение

Первым о грядущих переменах в штабе «Монако» сообщил L'Equipe, назвав в качестве причин возможного увольнения Нико Ковача отсутствие прогресса в игре команды и отдельных футболистов, а также напряженные отношения с лидерами и в первую очередь с капитаном красно-белых Бен Йеддером. Самое авторитетное спортивное СМИ Франции отметило, что решение будет принято в четверг.

И, действительно, сутки спустя практически синхронно L'Equipe и RMC Sport сообщили, что де-факто Ковач больше не является главным тренером команды из княжества. Клуб известил 50-летнего специалиста о грядущем увольнении и отстранил его от работы с командой. Эту информацию подтвердили и источники «СЭ».

Если смотреть только на последние результаты — прямой выход в 1/8 финала Лиги Европы и шестое место в национальном первенстве, где перед уходом на короткие каникулы был обыгран входивший в тройку лидеров «Ренн» — новости с Лазурного берега могут удивить. На самом же деле все логично и ожидаемо, а руководство клуба проявило завидное терпение, помня о прекрасном первом годе работы Ковача с «Монако».

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Niko Kovac n'est plus l'entra?neur de l'AS Monaco !



Nico Kovac en tant qu'entra?neur As Monaco



74 Matches

42 Victoires

16 Nuls

16 d?faites

131 Buts inscrits

76 Buts Encaiss?s



@SelonTanziloic pic.twitter.com/Yp5HL9ecdy — Stats foot Dps (@StatsfootDps06) December 30, 2021

Тогда команда заняла третье место и рассчитывала на Лигу чемпионов, однако возвращение на европейскую арену принесло разочарование. Легко преодолев первый отборочный барьер, монегаски споткнулись на «Шахтере», став жертвами трусливой тактики в первой домашней игре. «Горняки», которые потом провалились в группе, выглядели на фоне «Монако» командой с другой планеты, а ответный матч в Киеве доказал: соперник не так грозен, как могло показаться.

Да, дверь в групповой турнир перед монегасками захлопнул невероятный автогол Агилара, но по сути это была расплата за игру в первом матче. Не лучшим образом складывались и дела в лиге 1, где команда регулярно теряла очки в матчах с теми, кого должна обыгрывать по умолчанию. Однако даже по ходу относительно удачных турнирных отрезков качество игры оставалось низким, а решения тренера вызывали недоумение.

Ограничения для Головина

По сути, Ковач прошел в «Монако» по тому же пути, что и в «Баварии». Там тоже все пошло наперекосяк во втором сезоне, и причины увольнения оказались теми же — конфликты с футболистами и падение уровня игры. Похоже, хорвату неизвестна поговорка о том, что лучшее — враг хорошего. Или правило, согласно которому не нужно чинить то, что работает.

Правильнее — развивать и совершенствовать, однако Ковач делал странные ходы и принимал решения, которые не могли не сказываться на атмосфере в коллективе. Взять хотя бы бесконечные замены Бен Йеддера, который вопреки резко сократившемуся игровому времени все равно только в лиге 1 забил свои 10 мячей. При этом находившийся на старте в плохой форме Фолланд играл постоянно, получив возможность благодаря доверию тренера вернуть нужные кондиции и статус одного из лидеров команды.

Еще одно необъяснимое решение — смена привычных флангов для Желсона Мартинша и Александра Головина. Португалец осваивался слева довольно долго и поначалу напоминал выброшенную на берег рыбу. Российскому легионеру было чуть проще, потому что на правом фланге он играл как при Леонарду Жардиме, так и при Роберте Морено. Однако диапазон действий Головина тогда был заметно шире, что давало больше возможностей проявить себя.

То есть, с одной стороны Ковач считал, что за сезон полузащитник сборной России должен забивать более десяти голов и отдавать двузначное число передач, но вместе с тем тренер ограничивал футболиста. Например, лишая его фирменных смещений слева в центр, когда мяч убирался под рабочую ногу. Да и Диоп, который в схемах Ковача считался прямым конкурентом Головина, ближе к флангу лишался части своих козырей.

«Монако» должен стать интересным

Из игры «Монако» исчезло творчество, символом чего стали не только проблемы Бен Йеддера и Головина, но и опала блестяще игравшего в прошлом сезоне в связке с россиянином защитника Кайю Энрике. Бразильца все чаще меняли на немецкого новобранца Якобса, который по своему основному амплуа — фланговый нападающий, и ему пришлось учиться новой роли.

Закис считающийся большим талантом защитник Бадиашиль, перестал прогрессировать находящийся на прицеле скаутов ведущих клубов АПЛ Тшуамени, в кризисе его напарник по центру полузащиты Фофана. При этом предпочтение чаще отдавалось не талантливому Матазо, а словно имевшему неисчерпаемый лимит ошибок Жеану Лукасу.

Кроме того, проблемы с адаптацией возникли у новичков. В прежних клубах они были яркими фигурами и куплены за серьезные деньги, которые зарабатывающий на трансферах «Монако» планирует со временем отбить. Конечно, бельгийский и голландский чемпионаты уровнем ниже лиги 1, но все равно удивительно видеть беспомощность считавшегося заметной фигурой в «Брюгге» Диатта и забивавшего за голландскую сборную Боаду.

В общем, проблемы копились, сдвигов к лучшему не наблюдалось, а четырехочковое отставание от третьего места обманчиво. «ПСЖ», «Марсель», «Лион» — всем соперникам с приставкой топ «Монако» проиграл всухую. Как по счету, так и по качеству. А ведь в прошлом году все было иначе, но стиль управления Ковача, который один из инсайдеров L'Equipe назвал «квазивоенным», нарушил баланс в коллективе. Игра упростилась, футболисты-функции стали важнее творцов, и теперь новому тренеру придется не только давать результат, но и выстраивать зрелищный футбол.

La liste des entra?neurs potentiels ? la succession de Nico Kovac :



?? Philippe Clement

?? Jesse Marsch

?? Paulo Fonseca



L'entra?neur belge est favori.



(@lequipe / @santi_J_FM) — Actu Foot (@ActuFoot_) December 30, 2021

Во Франции уже назвали трех кандидатов на роль сменщика Ковача. Одни источники считают фаворитом главного тренера «Брюгге» Филиппа Клемана. Другие — недавно уволенного из «Лейпцига» Джесси Марша. Третьи — называвшегося летом потенциальным тренером «Спартака» Паулу Фонсеку. Каждый по-своему интересен, и любой из этого трио может сделать интереснее игру как «Монако» в целом, так и персонально Головина.