Филипп Клеман назначен главным тренером «Монако»
Новым главным тренером «Монако» стал Филипп Клеман. Ранее он возглавлял «Брюгге».
?? L'AS Monaco est heureux d'annoncer l'arriv?e de Philippe Clement au poste d'entra?neur.— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) January 3, 2022
Le technicien flamand, 47 ans, a paraph? un contrat de 3 saisons.https://t.co/4k1ES1yhEd
Специалист заменил на этом посту Нико Ковача, который ранее был отправлен в отставку. Контракт с 47-летним тренером действует до 30 июня 2024 года.
Бельгиец ранее работал у себя на родине с «Брюгге», «Генком» и «Васланд-Бевереном». Дважды выиграл чемпионат страны вместе с «Брюгге» и один раз — с «Генком».
За «Монако» выступает росссийский полузащитник Александр Головин.
Новый тренер «Монако» работал с Малиновским и выбивал «Зенит» из Лиги чемпионов. Как он будет использовать Головина?
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю