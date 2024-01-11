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«Мистическая вспышка». Кажется, у аргентинской экс-звезды «ПСЖ» была передозировка: он слышал голоса и госпитализирован с ножевым ранением

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Лионель Месси и Эсекьель Лавесси.
Фото Global Look Press
Эсекьель Лавесси.
Фото Global Look Press
Эсекьель Лавесси.
Фото Global Look Press
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Повторил историю с Диего Марадоной.

Когда-то аргентинский нападающий Эсекьель Лавесси зажигал за «Альбисилесте», «Наполи» и «ПСЖ» и становился самым высокооплачиваемым игроком мира — в Китае ему платили около 50 миллионов евро. То время прошло — сейчас 38-летний вингер в беде.

Загадочное ранение

20 декабря из Уругвая пришла жуткая новость — Лавесси госпитализирован с ножевым ранением в живот и сломанной ключицей. Сразу же появились две версии. Первую, ссылаясь на родственников экс-футболиста, озвучило издание TYC Sports — Эсекьель якобы упал со стремянки, когда менял лампочку в доме.

Второй вариант развития событий поведали в El Observador — там сообщили, что экс-нападающий «ПСЖ» на семейной вечеринке поругался с неким родственником из-за денег. В ходе конфликта якобы Лавесси и получил ножевое ранение.

Экс-игрока доставили в больницу вместе с девушкой. Полиция не стала комментировать инцидент, а руководитель клиники Мария Лоренте была лаконична: «Он стабилен, его осматривал травматолог, операция не требуется. Он останется под наблюдением».

С тех пор никаких новостей об этом не было, пока вскоре в Испании не рассказали, что случилось на самом деле. Обе версии выше оказались выдумками — к сожалению, правда куда трагичнее.

Эсекьель Лавесси.
Фото Global Look Press

Кажется, Лавесси ранил себя сам из-за передозировки

Свою версию случившегося изложила Marca. Испанское издание ссылается на аргентинского журналиста Эстефи Берарди: «Внезапно Почо стал нервничать. Он начал слышать голоса и подумал, что они идут его искать или преследуют... Он так сильно испугался, ему стало так плохо, что он схватил ножницы и попытался ими пораниться. Брат попытался его успокоить — он не дрался с ним, просто пытался вернуть ситуацию под контроль. В конечном итоге [у Лавесси] была травмирована ключица».

Берарди считает, что дело в передозировке наркотиков — их экс-футболист якобы начал употреблять на фоне судебного процесса со своей партнершей Натальей Лонбардо. По словам журналиста, именно девушка и померещилась Эсекьелю. Берарди не единственный, кто утверждает, что в приступе виновны наркотики, — аргентинская журналистка Янина Латоре в конце декабря также заявила об этом.

Эсекьель Лавесси. Экс-форвард сборной Аргентины Лавесси помещен в психиатрическую клинику: «Он начал слышать голоса в голове»

Первоначально Лавесси доставили в местную больницу на уругвайском курорте Пунта-дель-Эсте, но там решили, что его нужно отправить в Аргентину. Marca приводит слова Лукаса Бертеро, следователя по уголовным делам, — он говорит, что приступ повторился в самолете: «Он был опасен даже для экипажа. Поэтому они накачали его допингом и привезли спящим. То, что с ним произошло, было похоже на мистическую вспышку. Он начал выкривать похвалы и просьбы к Богу».

При этом Бертеро заявляет, что экс-футболист добровольно согласился на госпитализацию. Аргентинские СМИ идентифицировали больницу — это одна из самых престижных клиник Буэнос-Айреса. По данным La Nacion, руководство клиники не подтвердило и не опровергло нахождение там бывшего игрока «Альбисилесте». Todo Noticias считает, что скоро Лавесси переведут в реабилитационный центр для наркозависимых.

Эсекьель Лавесси.
Фото Global Look Press

Сын игрока Томас Лавесси подтвердил госпитализацию отца. Но опроверг проблемы с наркотиками: «С моим отцом все в порядке, и он проходит лечение. Хватит выдумывать вещи, которые не соответствуют действительности. У него не было никакой передозировки или чего-то еще, что все говорят», — написал футболист «Атлетико Юнион» в соцсетях, прикрепив фотографию отца.

Интересно, что Лавесси проследовал тем же маршрутом, что и Диего Марадона в 2000 году. Тогда 40-летний легендарный аргентинец впервые получил передозировку, впав в кому, его отвезли в ту же больницу в Пунта-дель-Эсте, что и Эсекьеля. А после он был траспортирован на самолете в Буэнос-Айрес, откуда отправился лечиться на Кубу.

Эсекьель Лавесси
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
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 Брест 17 9 4 4 25-15 31
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 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
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