«Мистическая вспышка». Кажется, у аргентинской экс-звезды «ПСЖ» была передозировка: он слышал голоса и госпитализирован с ножевым ранением
Когда-то аргентинский нападающий Эсекьель Лавесси зажигал за «Альбисилесте», «Наполи» и «ПСЖ» и становился самым высокооплачиваемым игроком мира — в Китае ему платили около 50 миллионов евро. То время прошло — сейчас 38-летний вингер в беде.
Загадочное ранение
20 декабря из Уругвая пришла жуткая новость — Лавесси госпитализирован с ножевым ранением в живот и сломанной ключицей. Сразу же появились две версии. Первую, ссылаясь на родственников экс-футболиста, озвучило издание TYC Sports — Эсекьель якобы упал со стремянки, когда менял лампочку в доме.
Второй вариант развития событий поведали в El Observador — там сообщили, что экс-нападающий «ПСЖ» на семейной вечеринке поругался с неким родственником из-за денег. В ходе конфликта якобы Лавесси и получил ножевое ранение.
Экс-игрока доставили в больницу вместе с девушкой. Полиция не стала комментировать инцидент, а руководитель клиники Мария Лоренте была лаконична: «Он стабилен, его осматривал травматолог, операция не требуется. Он останется под наблюдением».
С тех пор никаких новостей об этом не было, пока вскоре в Испании не рассказали, что случилось на самом деле. Обе версии выше оказались выдумками — к сожалению, правда куда трагичнее.
Кажется, Лавесси ранил себя сам из-за передозировки
Свою версию случившегося изложила Marca. Испанское издание ссылается на аргентинского журналиста Эстефи Берарди: «Внезапно Почо стал нервничать. Он начал слышать голоса и подумал, что они идут его искать или преследуют... Он так сильно испугался, ему стало так плохо, что он схватил ножницы и попытался ими пораниться. Брат попытался его успокоить — он не дрался с ним, просто пытался вернуть ситуацию под контроль. В конечном итоге [у Лавесси] была травмирована ключица».
Берарди считает, что дело в передозировке наркотиков — их экс-футболист якобы начал употреблять на фоне судебного процесса со своей партнершей Натальей Лонбардо. По словам журналиста, именно девушка и померещилась Эсекьелю. Берарди не единственный, кто утверждает, что в приступе виновны наркотики, — аргентинская журналистка Янина Латоре в конце декабря также заявила об этом.
Первоначально Лавесси доставили в местную больницу на уругвайском курорте Пунта-дель-Эсте, но там решили, что его нужно отправить в Аргентину. Marca приводит слова Лукаса Бертеро, следователя по уголовным делам, — он говорит, что приступ повторился в самолете: «Он был опасен даже для экипажа. Поэтому они накачали его допингом и привезли спящим. То, что с ним произошло, было похоже на мистическую вспышку. Он начал выкривать похвалы и просьбы к Богу».
При этом Бертеро заявляет, что экс-футболист добровольно согласился на госпитализацию. Аргентинские СМИ идентифицировали больницу — это одна из самых престижных клиник Буэнос-Айреса. По данным La Nacion, руководство клиники не подтвердило и не опровергло нахождение там бывшего игрока «Альбисилесте». Todo Noticias считает, что скоро Лавесси переведут в реабилитационный центр для наркозависимых.
Сын игрока Томас Лавесси подтвердил госпитализацию отца. Но опроверг проблемы с наркотиками: «С моим отцом все в порядке, и он проходит лечение. Хватит выдумывать вещи, которые не соответствуют действительности. У него не было никакой передозировки или чего-то еще, что все говорят», — написал футболист «Атлетико Юнион» в соцсетях, прикрепив фотографию отца.
Интересно, что Лавесси проследовал тем же маршрутом, что и Диего Марадона в 2000 году. Тогда 40-летний легендарный аргентинец впервые получил передозировку, впав в кому, его отвезли в ту же больницу в Пунта-дель-Эсте, что и Эсекьеля. А после он был траспортирован на самолете в Буэнос-Айрес, откуда отправился лечиться на Кубу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|12
|4
|1
|42-14
|40
|
2
|Ницца
|17
|10
|5
|2
|19-9
|35
|
3
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-22
|33
|
4
|Брест
|17
|9
|4
|4
|25-15
|31
|
5
|Лилль
|17
|7
|7
|3
|21-14
|28
|
6
|Марсель
|17
|7
|6
|4
|25-18
|27
|
7
|Ланс
|17
|7
|5
|5
|21-17
|26
|
8
|Реймс
|17
|8
|2
|7
|22-23
|26
|
9
|Страсбур
|17
|6
|5
|6
|18-22
|23
|
10
|Ренн
|17
|4
|7
|6
|23-22
|19
|
11
|Монпелье
|17
|4
|7
|6
|19-21
|19
|
12
|Гавр
|17
|4
|7
|6
|16-19
|19
|
13
|Нант
|17
|5
|3
|9
|19-28
|18
|
14
|Метц
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
15
|Лион
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
16
|Тулуза
|17
|2
|8
|7
|15-23
|14
|
17
|Лорьян
|17
|2
|6
|9
|21-35
|12
|
18
|Клермон Фут
|17
|2
|5
|10
|11-26
|11
|12.01
|23:00
|
Марсель – Страсбур
|- : -
|13.01
|19:00
|
Монако – Реймс
|- : -
|13.01
|23:00
|
Ренн – Ницца
|- : -
|14.01
|15:00
|
Лилль – Лорьян
|- : -
|14.01
|17:00
|
Брест – Монпелье
|- : -
|14.01
|17:00
|
Метц – Тулуза
|- : -
|14.01
|17:00
|
Нант – Клермон Фут
|- : -
|14.01
|19:05
|
Гавр – Лион
|- : -
|14.01
|22:45
|
Ланс – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|8
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|7
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|13
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|15
|1
|6