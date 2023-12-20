Бывший нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лавесси получил ножевое ранение в Уругвае

Бывший нападающий «ПСЖ» Эсекьель Лавесси экстренно госпитализирован в Уругвае, сообщает TyC Sports.

Источник, ссылаясь на местную полицию, утверждает, что во время семейной вечеринки, которая проходила в доме футболиста, у Лавесси произошла ссора с одним из родственников на финансовой почве. Игрок получил перелом ключицы и ножевое ранение в области живота.

Утром по местному времени Лавесси был доставлен в одну из больниц в сопровождении скорой помощи и своей жены. При этом семья футболиста опровергает версию о его ссоре с одним из родственников. По словам родных Лавесси, он получил травмы, когда упал со стремянки, пытаясь поменять лампочку в доме. Они утверждают, что игрок сильно ударился при падении, что и вызвало повреждения.

В составе «ПСЖ» аргентинец выступал с 2012 по 2016 годы, провел за парижан 161 игру, забил 35 голов и сделал 24 результативные передачи.