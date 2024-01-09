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Сегодня, 15:11

Экс-форвард сборной Аргентины Лавесси помещен в психиатрическую клинику: «Он начал слышать голоса в голове»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Эсекьель Лавесси.
Фото AFP

Бывший нападающий сборной Аргентины Эсекьель Лавесси лег в психиатрическую больницу, сообщает Marca.

20 декабря стало известно, что 38-летний аргентинец получил ножевое ранение во время семейной вечеринки.

По информации источника, проблемы Лавесси связаны с употреблением наркотиков. Во время вечеринки он начал слышать голоса в голове.

«Он начал слышать голоса в голове и подумал, что его ищут или преследуют, он очень испугался. Ему стало так плохо, что он схватил ножницы и попытался ими причинить себе вред», — приводит Marca слова одного из источников.

Лавесси завершил карьеру в 2020 году. Он выступал за «Эстудиантес», «Дженоа», «Сан Лоренсо», «Наполи» и «ПСЖ». Его последним клубом стал китайский «Хэбэй». Также на счету Лавесси 9 голов в 51 матче за сборную Аргентины.

Эсекьель Лавесси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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