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Новые подробности в деле о похищении Поля Погба. Главным зачинщиком оказался его друг детства

Стали известны новые детали в деле о похищении Поля Погба
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Поль Погба с мамой и братьями
Поль Погба с мамой и братьями после победы на чемпионате мира-2018 в России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Преступление, совершенное в 2022 году, обрастает новыми деталями.

Пока попавшийся на допинге француз Поль Погба отдыхает от футбола, общественность всколыхнула новая деталь в деле о его похищении, которое произошло весной 2022 года. Как оказалось, главным виновником тех событий стал его друг детства.

Что произошло почти два года назад?

25 и 29 марта сборная Франции играла товарищеские матчи против Кот-д'Ивуара и ЮАР. Перед сборами команды Дидье Дешама в Клерфонтене хавбек решил в свободное время навестить семью и друзей. Поль отправился в местечко Ланьи-сюр-Марн (пригород Парижа), именно там он родился и провел свое детство.

В коммуне на него напали друзья и двое вооруженных мужчин в капюшонах и масках. Через несколько минут Погба очутился в пустой квартире под дулом автомата. Они обвинили спортсмена в том, что он не помогает им финансово с тех пор, как стал получать большие деньги в футболе.

Поль Погба и&nbsp;Джек Грилиш. Погба, Грилиш и еще 4 звезды АПЛ, которые стоили больше 100 миллионов евро. Кто из них оправдал ценник?

Двое мужчин потребовали от Поля 13 миллионов евро в качестве компенсации за то, что охраняли его в течение 13 лет. Естественно, сам полузащитник об этой опеке ничего не знал. По крайней мере, так утверждают французские СМИ. Интересно и то, что в одном из шантажистов Погба узнал своего старшего брата — Матиаса, с которым у них давно сложные отношения.

Несмотря на эти события, Поль вовремя прибыл на сбор национальной команды, улыбался и делал вид, что ничего не происходит. Он провел 88 минут на поле в матче против Кот-д?Ивуара и 65 минут в игре с ЮАР.

Погба все же рассказал о случившемся юристам и службе безопасности «Ювентуса», а потом обратился в правоохранительные органы.

Издание France Info тогда опубликовало детали допроса футболиста. По словам Поля, он плотно общался с друзьями детства из Ланьи-сюр-Марн и регулярно помогал им с деньгами. Но это продолжалось до того момента, пока один из друзей не украл его кредитку. Тогда Погба играл за «МЮ» и чуть не потерял 200 тысяч евро.

Брат Поля Погба Матиас
Матиас Погба.
Фото AFP

Арест

После жалобы полузащитника во Франции завели уголовное дело по подозрению в вымогательстве. В сентябре 2022-го Матиаса Погба, который тоже является профессиональным футболистом, и еще троих подозреваемых арестовали.

Правда, через три месяца брата Погба освободили из-под стражи. Он до сих пор находится под административным надзором. Ему запретили контакты с Полем, а также с другими фигурантами дела. Матиас не может покидать страну и пользоваться соцсетями.

Новый виток в деле

По информации L'?quipe, в сентябре 2023-го полиция получила доступ к записям телефонных разговоров, которые свидетельствуют о том, что друг детства Поля Адама был организатором похищения.

В ходе расследования он говорил, что стал жертвой злоумышленников. Согласно показаниям Адама, он тоже находился в квартире, куда Погба привезли люди, вымогавшие у него 13 миллионов евро. Мужчина заявил, что там его ограбили люди, вооруженные автоматами.

Поль Погба. Погба и допинг: похоже, это конец

При этом, согласно записям разговоров, примерно за десять дней до похищения Адама написал некоему Мамаду сообщение в WhatsApp: «Нужно бить его сильно!» Также он утверждал, что лучше потребовать у Поля 25 миллионов евро. После этого они договорились определиться с планом действий как можно скорее и удостовериться в том, что «каждый сыграет свою роль».

Как пишут французские СМИ, Адама сейчас находится под стражей. Его арестовали в марте 2023 года, когда он прилетел в Дубай.

Дидье Дешам
Поль Погба
Футбол
Сборная Франции по футболу
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2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
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 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
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 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
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 Нант 17 5 3 9 19-28 18
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 Метц 17 4 4 9 16-27 16
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 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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