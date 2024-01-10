Новые подробности в деле о похищении Поля Погба. Главным зачинщиком оказался его друг детства
Пока попавшийся на допинге француз Поль Погба отдыхает от футбола, общественность всколыхнула новая деталь в деле о его похищении, которое произошло весной 2022 года. Как оказалось, главным виновником тех событий стал его друг детства.
Что произошло почти два года назад?
25 и 29 марта сборная Франции играла товарищеские матчи против Кот-д'Ивуара и ЮАР. Перед сборами команды Дидье Дешама в Клерфонтене хавбек решил в свободное время навестить семью и друзей. Поль отправился в местечко Ланьи-сюр-Марн (пригород Парижа), именно там он родился и провел свое детство.
В коммуне на него напали друзья и двое вооруженных мужчин в капюшонах и масках. Через несколько минут Погба очутился в пустой квартире под дулом автомата. Они обвинили спортсмена в том, что он не помогает им финансово с тех пор, как стал получать большие деньги в футболе.
Двое мужчин потребовали от Поля 13 миллионов евро в качестве компенсации за то, что охраняли его в течение 13 лет. Естественно, сам полузащитник об этой опеке ничего не знал. По крайней мере, так утверждают французские СМИ. Интересно и то, что в одном из шантажистов Погба узнал своего старшего брата — Матиаса, с которым у них давно сложные отношения.
Несмотря на эти события, Поль вовремя прибыл на сбор национальной команды, улыбался и делал вид, что ничего не происходит. Он провел 88 минут на поле в матче против Кот-д?Ивуара и 65 минут в игре с ЮАР.
Погба все же рассказал о случившемся юристам и службе безопасности «Ювентуса», а потом обратился в правоохранительные органы.
Издание France Info тогда опубликовало детали допроса футболиста. По словам Поля, он плотно общался с друзьями детства из Ланьи-сюр-Марн и регулярно помогал им с деньгами. Но это продолжалось до того момента, пока один из друзей не украл его кредитку. Тогда Погба играл за «МЮ» и чуть не потерял 200 тысяч евро.
Арест
После жалобы полузащитника во Франции завели уголовное дело по подозрению в вымогательстве. В сентябре 2022-го Матиаса Погба, который тоже является профессиональным футболистом, и еще троих подозреваемых арестовали.
Правда, через три месяца брата Погба освободили из-под стражи. Он до сих пор находится под административным надзором. Ему запретили контакты с Полем, а также с другими фигурантами дела. Матиас не может покидать страну и пользоваться соцсетями.
Новый виток в деле
По информации L'?quipe, в сентябре 2023-го полиция получила доступ к записям телефонных разговоров, которые свидетельствуют о том, что друг детства Поля Адама был организатором похищения.
В ходе расследования он говорил, что стал жертвой злоумышленников. Согласно показаниям Адама, он тоже находился в квартире, куда Погба привезли люди, вымогавшие у него 13 миллионов евро. Мужчина заявил, что там его ограбили люди, вооруженные автоматами.
При этом, согласно записям разговоров, примерно за десять дней до похищения Адама написал некоему Мамаду сообщение в WhatsApp: «Нужно бить его сильно!» Также он утверждал, что лучше потребовать у Поля 25 миллионов евро. После этого они договорились определиться с планом действий как можно скорее и удостовериться в том, что «каждый сыграет свою роль».
Как пишут французские СМИ, Адама сейчас находится под стражей. Его арестовали в марте 2023 года, когда он прилетел в Дубай.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|12
|4
|1
|42-14
|40
|
2
|Ницца
|17
|10
|5
|2
|19-9
|35
|
3
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-22
|33
|
4
|Брест
|17
|9
|4
|4
|25-15
|31
|
5
|Лилль
|17
|7
|7
|3
|21-14
|28
|
6
|Марсель
|17
|7
|6
|4
|25-18
|27
|
7
|Ланс
|17
|7
|5
|5
|21-17
|26
|
8
|Реймс
|17
|8
|2
|7
|22-23
|26
|
9
|Страсбур
|17
|6
|5
|6
|18-22
|23
|
10
|Ренн
|17
|4
|7
|6
|23-22
|19
|
11
|Монпелье
|17
|4
|7
|6
|19-21
|19
|
12
|Гавр
|17
|4
|7
|6
|16-19
|19
|
13
|Нант
|17
|5
|3
|9
|19-28
|18
|
14
|Метц
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
15
|Лион
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
16
|Тулуза
|17
|2
|8
|7
|15-23
|14
|
17
|Лорьян
|17
|2
|6
|9
|21-35
|12
|
18
|Клермон Фут
|17
|2
|5
|10
|11-26
|11
|12.01
|23:00
|
Марсель – Страсбур
|- : -
|13.01
|19:00
|
Монако – Реймс
|- : -
|13.01
|23:00
|
Ренн – Ницца
|- : -
|14.01
|15:00
|
Лилль – Лорьян
|- : -
|14.01
|17:00
|
Брест – Монпелье
|- : -
|14.01
|17:00
|
Метц – Тулуза
|- : -
|14.01
|17:00
|
Нант – Клермон Фут
|- : -
|14.01
|19:05
|
Гавр – Лион
|- : -
|14.01
|22:45
|
Ланс – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|8
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|7
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|13
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|15
|1
|6