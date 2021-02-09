Голова у Головина на месте. Ему пора в чемпионат уровнем выше?

Игорь Рабинер — о реакции россиянина на хет-трик

Реакция Александра Головина на хет-трик с «Нимом» говорит о том, что он стал взрослым, сформировавшимся человеком и спортсменом. Что голова Головина — там, где надо.

Во-первых, реакция словом.

«Думаю, много говорить сейчас не нужно... Понимаю, что получился яркий и запоминающийся матч, но не надо переоценивать его значение. Это только одна игра. Нам нужно много работать, прогрессировать и устранять те ошибки, которые были. В общем, есть к чему стремиться», — сказал Головин в интервью «СЭ».

Во-вторых, реакция действием.

Вице-президент «Монако» Олег Петров рассказал моему коллеге Александру Боброву: «Сейчас я поздравлял команду в раздевалке. Вижу — он сидит расстроенный. Забил три гола, но все равно недоволен, что так шла игра. Должны были выигрывать без такой нервотрепки. В подобной ситуации другой светился бы от счастья, но Головин не отделяет себя от команды. Молодец».

Реакция на случившееся иногда бывает даже важнее, чем сам факт. И это касается реакции как на ошибки и неудачи, так и на успехи. Человек, к ним не готовый, в такой ситуации впадет в эйфорию и устроит, как говорят футболисты, лайлу. На чем все и закончится.

А Головин, сам того не зная, научился жить по принципу, сформулированному Борисом Пастернаком: «Но пораженья от победы ты сам не должен отличать».

Он знает, что ему делать, как развиваться, как жить. Он знает, каким путем идти, выиграл он или проиграл, забил три мяча сам или привез гол в свои ворота — в футболе бывает всякое.

В свои 24 он — взрослый. В отличие от...

Нет, дальше не буду. Потому что речь тут только о Головине и ни о ком другом. И новому поколению игроков будет с кого брать пример в плане менталитета и правильного выстраивания своей карьеры.

Он уехал в Европу в 22, ни минуты не перезрев и не потеряв ориентиров и мотивации. Он перетерпел два сезона клубной турбулентности, трудное для любого время адаптации к совершенно другой жизни (даже в пандемию, как появилась возможность, рванул из Монако в родной Калтан!), травмы, смены тренеров, выходы на замену.

Теперь, вернувшись после очередной травмы, которая отняла у него четыре месяца, Головин начал стабильно давать, выражаясь языком его учителя Леонида Слуцкого, игровую конкретику. 4+4 в 9 матчах лиги 1 — цифры серьезные, тем более при ограниченном игровом времени. А Нико Ковач, как мы видим, не лаптем щи хлебает и точно рассчитал, когда и насколько его после травмы подпускать.

Теперь Саше остается пожелать двух вещей — здоровья и правильного выбора, когда настанет момент идти дальше. Первый важнейший выбор в карьере, «Монако», он сделал точно. Я и тогда писал, что это гораздо более правильное и взвешенное решение, чем был бы «Челси», и так оно и оказалось.

Франция — один из топовых чемпионатов, но все же не самый топ, как АПЛ. И уровень сопротивления, и конкуренция внутри команды там гораздо выше, чем в любой команде России, но пониже, чем в ведущих клубах Англии. Хотя, когда Йоветич с «Нимом» меняет Бен-Йеддера, когда на замену выходит и Фабрегас — что это, если не шикарная конкуренция, в том числе и на тренировках?

В «Челси», невзирая на одно гражданство с Романом Абрамовичем и Мариной Грановской, он мог бы не одолеть этой огромной ступени, сесть на лавку и закиснуть, тем более что в целом он интроверт и к новому привыкает с трудом. Мог получиться вариант Юрия Жиркова № 2.

В «Монако», в том числе и благодаря гражданству и поддержке Дмитрия Рыболовлева и Вадима Васильева, а затем Олега Петрова, но в первую очередь — своими усилиями, талантом и менталитетом Головин преодолел все сложности. Он заслужил стабильно похвальных отзывов во Франции и, надеюсь, поучаствует в первом за три года выходе «Монако» в Лигу чемпионов.

А дальше придется решать — и это сложный выбор. Еще год в уже стабилизировавшемся «Монако», в ЛЧ? Или на еще более высоком уровне, прыжок на который уже не кажется неодолимым?

Если он смог сделать точный выбор в 22, то в 25 он сможет сделать его тем более.

Главное — чтобы Головин был здоров. Остального он способен добиться сам. Своей игрой и, что не менее важно, головой и характером.