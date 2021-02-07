Почему Алексею Миранчуку пора взять Александра Головина за ориентир.

Дубль Головина за 12 минут, а потом третий мяч во втором тайме матча 24-го тура лиги 1 с «Нимом» еще раз подтвердил правоту главного тренера сборной России Станислава Черчесова о «золотом активе» в том самом интервью в ноябре прошлого года. Тогда в ответ на вопрос о том, не планирует ли он чаще использовать техничных футболистов, таких как братья Миранчук, Черчесов выдал свой знаменитый монолог:

— Они золотой актив? Давайте сделаем так: этому золотому активу, по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл — и вот они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу. Понимаете, о чем я говорю? Это не говорит о том, что они плохие. Это говорит о том, что они должны внимательно слушать, что мы говорим, и уже делать шаги вперед. Потому что этот золотой актив уже должен что-то делать. Вот я это говорю совершенно откровенно, и пусть меня все слышат, и они тоже.

Головин вышел в основе впервые с августа и сразу же начал с дубля ???



Только посмотри на эту красоту ??



А на игру «Монако» и «Нима» врывайся на Матч! Футбол 2:https://t.co/X4tyShQrmF pic.twitter.com/eEwO0PPzum — Матч ТВ (@MatchTV) February 7, 2021

Если кто забыл, из-за полученной еще в августе травмы, Головин пропустил всю первую половину сезона-2020/21. Конечно, Александр не смог ни разу выйти на поле ни в одной из восьми встреч национальной команды. И почему-то есть полная уверенность, что, будь он в составе, не случились бы ни ночной кошмар в Белграде, ни шесть игр подряд без побед, ни пропуск вперед Венгрии в борьбе за выход в дивизион А Лиги наций.

Потому что жизнь и ход карьер, в полном соответствии со словами Черчесова, четко подтверждают: Головин, в отличие от Алексея Миранчука, полностью готов к роли ментального и чисто игрового лидера сборной.

В конце августа Головина заменили уже на 16-й минуте матча с «Метцем», а потом последовали долгие четыре месяца без футбола из-за повреждения подколенного сухожилия. Александр смог впервые сыграть после паузы уже в новом году, 6 января против «Лорьяна», — и забил через 10 секунд (!) после выхода с лавки. Потом последовали пять появлений на поле из запаса, пока сегодня, наконец, Александр не начал встречу с первых минут. И — получите и распишитесь: стремительный дубль, а потом и хет-трик!

Миранчук тоже приехал в «Аталанту» не до конца здоровым, но восстановился уже в конце октября, когда дебютировал в новой команде в Лиге чемпионов против «Мидтьюланна» — кстати, тогда же забил свой первый мяч. Да, затем последовали голы в дебютных встречах россиянина в серии А и Кубке Италии (плюс еще один — в кубковом турнире), но своим в Бергамо для главного тренера Гасперини и болельщиков Алексей пока не стал.

Мы все знаем, какой боевитый характер у Головина. Пойти в жесткий подкат, догнать убегающего соперника, нарушить правила по ситуации, да просто потолкаться с оппонентом для него не проблема. Есть, конечно, оборотная сторона медали — карточки и удаления, но моральный хребет у Саши твердый. А вот про Алексея болельщики и СМИ только сейчас, после 16-й игры экс-железнодорожника на Апеннинах, стали говорить: «Миранчук начал фолить — это хорошо!» После 16-й! Ни единого предупреждения на этом отрезке тоже свидетельствует о многом — в Италии играть на чистых мячах позволено только гениям типа Роналду, и то Криштиану, когда надо, отрабатывает в обороне.

Можно копнуть глубже. На ЧМ-2018 Головин, который младше Миранчука почти на год, провел четыре матча — один забил, три отдал. У Алексея, как раз заменившего Александра по позиции во встрече 3-го тура в группе с Уругваем, — замена на 60-й минуте. И все: больше тренерский штаб хавбека на том турнире из запаса не поднимал.

Видно, что Головин не просто стал основным в «Монако» — он явно готов к переходу на следующий, более высокий уровень. Неслучайно именно ему удалось то, что не получалось у наших легионеров в топ-5 лигах девять лет: последний хет-трик до сегодняшнего дня датирован 4 марта 2012 года, когда Павел Погребняк в составе «Фулхэма» трижды поразил ворота «Вулверхэмптона» в АПЛ.

А Миранчук, такое ощущение, топчется на месте. Что видит и о чем не постеснялся публично сказать в ноябре Черчесов, ждущий от реально талантливого парня большего. Алексею действительно пора выходить из тени, проявлять характер по полной программе, а не фрагментарно.

Тем более в соседней стране есть отличный пример. И — ориентир.