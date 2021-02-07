Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Статьи   //    Футбол   //    Франция

«Команда победила, Головин сделал хет-трик, но он сидит в раздевалке расстроенный». Вице-президент «Монако» — о победе и российском полузащитнике

Александр Бобров
Александр Бобров
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 20:05
Александр Головин. Фото AFP
Александр Головин. Фото AFP
Теги:
Сразу после матча 24-го тура чемпионата Франции «Ним» — «Монако» (3:4) его результат и игру Александра Головина, забившего три мяча и сделавшего одну голевую передачу, прокомментировал вице-президент монегасков Олег Петров.
Ним — Монако
7&nbsp;февраля. Ним. &laquo;Ним&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; 3:4. Полузащитник гостей Александр Головин сделал первый хет-трик в&nbsp;карьере.Царская игра Головина. Хет-трик, голевая передача и седьмая подряд победа «Монако»

— Матч получился достаточно нервным, — признал один из руководителей клуба из княжества.

— Соперник — аутсайдер турнира, но команда кусачая.

— «Ним» уволил главного тренера, поставил его помощника, поменял схему игры. Конечно, наши соперники хотели и смогли дать бой. Что касается нас... Считаю, что начали игру достаточно хорошо. Но у нас много молодых игроков, появляется элемент звездности, ребята расслабляются. В этом причина того, что наступает спад в игре. Забили один, забили другой, а потом — расслабление, сбавляются обороты. Думаю, в этом проблема. Слишком молодая команда, пока не хватает опыта и зрелости.

А Саша, конечно, молодец! Он долгое время был травмирован, тренер выпускал его только на замену. А вчера, наконец, я узнал, что Саша начнет с первых минут. Было очень интересно посмотреть, как все сложится. И он вытащил эту игру. Три гола, боролся до конца!

Александр Головин забил три гола впервые в&nbsp;карьере.Почему Головин — наш настоящий золотой актив. А не тот, о котором спрашивали Черчесова

— О его настроении не спрашиваю...

— Сейчас я поздравлял команду в раздевалке. Вижу — он сидит расстроенный. Забил три гола, но все равно недоволен, что так шла игра. Должны были выигрывать без такой нервотрепки. В подобной ситуации другой светился бы от счастья, но Головин не отделяет себя от команды. Молодец.

Думаю, теперь он будет регулярно выходить в старте. Все будет нормально. Раскроет все свои таланты.

— Пожалуй, у него впервые настолько непростой период: травма, новый тренер и реальные конкуренты на двух позициях — Диоп и Диатта.

— Да, вы правы. И конкуренция дает свой эффект. У нас сейчас требовательный тренер. Раз Сашу выпустили с первых минут, значит, он доказал, что достоин этого, что работал лучше. Ковач с ним раньше не был знаком. И вот, наконец, посмотрел на тренировках и в игре. Отличный игрок!

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора
vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир