Сразу после матча 24-го тура чемпионата Франции «Ним» — «Монако» (3:4) его результат и игру Александра Головина, забившего три мяча и сделавшего одну голевую передачу, прокомментировал вице-президент монегасков Олег Петров.

— Матч получился достаточно нервным, — признал один из руководителей клуба из княжества.

— Соперник — аутсайдер турнира, но команда кусачая.

— «Ним» уволил главного тренера, поставил его помощника, поменял схему игры. Конечно, наши соперники хотели и смогли дать бой. Что касается нас... Считаю, что начали игру достаточно хорошо. Но у нас много молодых игроков, появляется элемент звездности, ребята расслабляются. В этом причина того, что наступает спад в игре. Забили один, забили другой, а потом — расслабление, сбавляются обороты. Думаю, в этом проблема. Слишком молодая команда, пока не хватает опыта и зрелости.

А Саша, конечно, молодец! Он долгое время был травмирован, тренер выпускал его только на замену. А вчера, наконец, я узнал, что Саша начнет с первых минут. Было очень интересно посмотреть, как все сложится. И он вытащил эту игру. Три гола, боролся до конца!

Три гола, решающая голевая и просто легендарный матч Головина ???



Вся красота от Сани с матча против «Нима» в одном видео. Скорее смотри ??? pic.twitter.com/tHrfIPkYvW — Матч ТВ (@MatchTV) February 7, 2021

— О его настроении не спрашиваю...

— Сейчас я поздравлял команду в раздевалке. Вижу — он сидит расстроенный. Забил три гола, но все равно недоволен, что так шла игра. Должны были выигрывать без такой нервотрепки. В подобной ситуации другой светился бы от счастья, но Головин не отделяет себя от команды. Молодец.

Думаю, теперь он будет регулярно выходить в старте. Все будет нормально. Раскроет все свои таланты.

— Пожалуй, у него впервые настолько непростой период: травма, новый тренер и реальные конкуренты на двух позициях — Диоп и Диатта.

— Да, вы правы. И конкуренция дает свой эффект. У нас сейчас требовательный тренер. Раз Сашу выпустили с первых минут, значит, он доказал, что достоин этого, что работал лучше. Ковач с ним раньше не был знаком. И вот, наконец, посмотрел на тренировках и в игре. Отличный игрок!