У Головина гол, передача и травма. За сборную России становится все тревожнее

Монегаски продлили успешную серию во французском чемпионате, но рискуют потерять одного из героев победного матча с «Бордо».

Чемпионат Франции. Лига 1. 9-й тур

«Монако» — «Бордо» — 3:0 (1:0)

Голы: Тшуамени, 35 (1:0). Головин, 48 (2:0). Бен-Йеддер, 64 — с пенальти (3:0).

«Монако»: Нюбель, Агилар, Марипан, Дисаси (Бадиашиле, 74), Головин (Диоп, 57), Тшуамени (Фофана, 83), Матазо, Бен-Йеддер (Боаду, 74), Фолланд, Мартинш (Диатта, 73), Якобс.

«Бордо»: Костиль, Мексер, Кватенг, Мангаш (Менса, 69), Грегерсен, Пембеле (Мара, 68), Отавиу (Элис, 55), Франсержиу (Зеркан, 69), Адли, Хван Уй Джо, Калу (Дилросюн, 55).

Предупреждения: Дисаси, 13. Грегерсен, 86. Бадиашиле, 86.

Судья: Тюрпен.

3 октября. Монако. Стадион «Луи II».

Своими решениями главный тренер «Монако» Нико Ковач обозначил приоритеты при пока еще непривычном для команды ритме с выступлениями на два фронта. Лига Европы важна, но там почти все лидеры получают возможность отдохнуть, выступая в роли джокеров либо вообще не выходя на поле, как Бен-Йеддер и Желсон Мартинш в четверг против «Реал Сосьедад». Во втором по статусу еврокубке и так все нормально, тогда как в лиге 1 нужно наверстывать упущенное, и благоприятный в целом календарь к этому располагает.

Признаки выздоровления монегаски продемонстрировали еще в дерби с «Ниццей», а после боевой ничьей с «орлятами» переиграли «Сент-Этьен» с «Клермоном». «Бордо» с его 16-м местом в таблице представлялся соперником, встреча с которым позволит уйти на международную паузу на высокой ноте. Для сборной России воскресная игра тоже была важна, так как Валерий Карпин продолжает терять игроков и национальной команде в решающих играх отбора на ЧМ-2022 нужен находящийся в тонусе Александр Головин.

По логике, его должна была мотивировать яркая игра его непосредственного конкурента Диопа, который в двух последних матчах отметился голом и двумя результативными передачами. Тем не менее в воскресенье он отправился в резерв, а ставка на флангах атаки была сделана на Головина и Желсона Мартинша. Причем на первую половину тайма они поменялись краями, однако эффект неожиданности не сработал. Если российский полузащитник справа не раз себя проявлял и обладает должным опытом, то португалец слева терялся.

Головин ? делать результат



Подача Саши помогла «Монако» выйти вперед. Как же приятно на это смотреть ? pic.twitter.com/S8Vdj9WvhI — Матч ТВ (@MatchTV) October 3, 2021

Таких очевидных шансов, как в эпизоде с выносом Марипана с линии ворот, у «Монако», несмотря на постоянное давление, не возникало. Ровно до того момента, как Головин выполнил штрафной с правого фланга и Фолланд сумел увернуться от отчасти неуклюжего, но оказавшегося результативным удара Тшуамени. Против родного для себя клуба этот полузащитник сыграл вдохновенно.

Головин же именно в данной расстановке с двумя игроками атаки максимально эффективен слева. Это стало очевидно, как только тренерский штаб красно-белых провел рокировку фланговых игроков. После этого акцент наступления хозяев сместился влево, хотя там отсутствовал обычно обрабатывающий бровку от флажка до флажка Кайю Энрике. Однако влево еще любит смещаться Бен-Йеддер, а так как с Головиным они разговаривают на одном футбольном языке, результат не заставил себя ждать.

Вскоре после начала второго тайма капитан «Монако» классно среагировал на забегание российского полузащитника, а тот, несмотря на довольно острый угол, изящно подсек мяч над вратарем. Именно такой Головин и нужен сборной, и как же обидно стало за Александра через несколько минут после его второго в матче успеха. Как обычно, отработав эпизод до конца, он получил травму.

Он не только отдает, но и забивает сегодня! Что за день у Головина ?



Наш парень сегодня очень, оооочень хорош во Франции. Ворвался в штрафную и зарешал ? pic.twitter.com/nVJzk8epAo — Матч ТВ (@MatchTV) October 3, 2021

Насколько она серьезна, станет понятно после медобследования, однако продолжить игру наш легионер не смог. На «Монако» это никак не сказалось, потому что после второго пропущенного гола «Бордо» фактически выбросил белый флаг, и матч завершился разгромом гостей. Команда из княжества выиграла в чемпионате Франции третий раз подряд и продолжает приближаться к лидирующей группе.

А вот за сборную России все тревожнее. Сначала она теряла фланговых защитников. Теперь проблемы перекинулись на группу атаки, где травмировались Ионов с Головиным. Если повреждение полузащитника «Монако» не позволит ему сыграть против Словакии и Словении, Карпину придется искать решение, опираясь на и так ограниченные внутренние резервы.