Головин снова в игре, но «Монако» не смог додавить аутсайдера

Российский легионер вернулся на поле после вызванной болезнью паузы.

Наивно было предполагать, что Александр Головин всего после пары тренировок в воскресенье появится в стартовом составе «Монако». У российского полузащитника была полуторамесячная пауза перед единственным в этом году выходом на поле — на замену в кубковом матче с «Лансом» 30 января. После этого из-за болезни он пропустил две последние игры «Монако», и при таких вводных уже само возвращение к полноценному тренировочному процессу и включение в заявку следовало оценивать как добрый знак.

Вместе с тем Филипп Клеман преподнес один тактический сюрприз, отправив на правый фланг полузащиты профильного защитника Вандерсона. Для 20-летнего бразильца, который в январе перешел из «Гремиу», это было первое включение в стартовый состав, и фактически новичок заменил начавшего игру на скамейке запасных Желсона Мартинша. Это стало сюрпризом, тогда как сценарий матча угадывается легко.

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Oooh ?a ne veut pas ! Sur un centre en retrait de @WissBenYedder, @SofianeDiop ?limine son vis-?-vis puis enroule son ballon. Cela manque de puissance pour inqui?ter le gardien.



?-? ? #ASMFCL pic.twitter.com/Q2GGSzLdHn — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) February 13, 2022

Сражающийся за выживание «Лорьян» сосредоточился на обороне, большими силами окопавшись около собственной штрафной. То есть выбрал стратегию, которая доставляла «Монако» серьезные проблемы во времена работы Нико Ковача. В этом плане по мановению волшебной палочки все поменять невозможно, и, несмотря на ощутимое территориальное и игровое преимущество в первом тайме, нельзя сказать, что монегаски создали гостям серьезные проблемы.

Фактически самым опасным получился пас Бен Йеддера от линии поля в центр штрафной, где Диоп поймал на замахе защитника, однако наносить удар ему пришлось с места, и это стало легкой разминкой для голкипера «Лорьяна». Да еще на последней минуте тайма вратарю удалось среагировать на вылетевший из скопления игроков мяч. А так как глобальных сдвигов с началом второй половины не произошло, Клеман начал перестраивать игру с помощью замен.

Бельгиец на 57-й минуте одновременно убрал с поля трех игроков, полностью сменив правый фланг, куда отправились Агилар и Желсон Мартинш, а Головин вышел вместо Фолланда. То есть ему была доверена роль центрального полузащитника, который отвечал за развитие атак, продвигая мяч к штрафной из центральной зоны. Левый же фланг остался в ведении Диопа, а уже по позиции его сменил 19-летний Аклюш.

Молодой футболист в концовке обязан был лучше использовать пас пяткой от Головина, однако не рассчитал силу своего таланта и за картинное падение на углу штрафной получил от находившегося рядом арбитра предупреждение за симуляцию. Между тем эта передача российского легионера получилась одной из самых запоминающихся в его исполнении.

Еще несколько проникающих пасов от Головина находили партнеров, но это были скорее рабочие моменты, а не взрывавшие игру ходы. Первым же действием нашего футболиста после возвращения стала подача углового, после которой Жеан Лукас бил с полулета, и Дрейер совершил одно из самых сложных спасений дня. Уже потом ему пришлось отбивать ногой удар Бен Йеддера, который в окружении защитников исхитрился подстроиться под крученый штрафной Кайю Энрике.

Однако для победы этого, а также нескольких угловых в исполнении Головина оказалось недостаточно. А сольный рейд россиянина на последних минутах увенчался не слишком опасным ударом. Видно, что Александру требуется время, чтобы вернуть игровой тонус, а «Монако» — чтобы перестроиться под новую схему и стиль. Только потерянных против аутсайдера очков может не хватить на финише, ведь шанс обойти в таблице «Лион», «Ренн» и «Страсбур», а также приблизиться к замыкающей тройку лидеров «Ницце» упущен.