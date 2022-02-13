Головин снова в игре, но «Монако» не смог додавить аутсайдера
Наивно было предполагать, что Александр Головин всего после пары тренировок в воскресенье появится в стартовом составе «Монако». У российского полузащитника была полуторамесячная пауза перед единственным в этом году выходом на поле — на замену в кубковом матче с «Лансом» 30 января. После этого из-за болезни он пропустил две последние игры «Монако», и при таких вводных уже само возвращение к полноценному тренировочному процессу и включение в заявку следовало оценивать как добрый знак.
Вместе с тем Филипп Клеман преподнес один тактический сюрприз, отправив на правый фланг полузащиты профильного защитника Вандерсона. Для 20-летнего бразильца, который в январе перешел из «Гремиу», это было первое включение в стартовый состав, и фактически новичок заменил начавшего игру на скамейке запасных Желсона Мартинша. Это стало сюрпризом, тогда как сценарий матча угадывается легко.
Сражающийся за выживание «Лорьян» сосредоточился на обороне, большими силами окопавшись около собственной штрафной. То есть выбрал стратегию, которая доставляла «Монако» серьезные проблемы во времена работы Нико Ковача. В этом плане по мановению волшебной палочки все поменять невозможно, и, несмотря на ощутимое территориальное и игровое преимущество в первом тайме, нельзя сказать, что монегаски создали гостям серьезные проблемы.
Фактически самым опасным получился пас Бен Йеддера от линии поля в центр штрафной, где Диоп поймал на замахе защитника, однако наносить удар ему пришлось с места, и это стало легкой разминкой для голкипера «Лорьяна». Да еще на последней минуте тайма вратарю удалось среагировать на вылетевший из скопления игроков мяч. А так как глобальных сдвигов с началом второй половины не произошло, Клеман начал перестраивать игру с помощью замен.
Бельгиец на 57-й минуте одновременно убрал с поля трех игроков, полностью сменив правый фланг, куда отправились Агилар и Желсон Мартинш, а Головин вышел вместо Фолланда. То есть ему была доверена роль центрального полузащитника, который отвечал за развитие атак, продвигая мяч к штрафной из центральной зоны. Левый же фланг остался в ведении Диопа, а уже по позиции его сменил 19-летний Аклюш.
Молодой футболист в концовке обязан был лучше использовать пас пяткой от Головина, однако не рассчитал силу своего таланта и за картинное падение на углу штрафной получил от находившегося рядом арбитра предупреждение за симуляцию. Между тем эта передача российского легионера получилась одной из самых запоминающихся в его исполнении.
Еще несколько проникающих пасов от Головина находили партнеров, но это были скорее рабочие моменты, а не взрывавшие игру ходы. Первым же действием нашего футболиста после возвращения стала подача углового, после которой Жеан Лукас бил с полулета, и Дрейер совершил одно из самых сложных спасений дня. Уже потом ему пришлось отбивать ногой удар Бен Йеддера, который в окружении защитников исхитрился подстроиться под крученый штрафной Кайю Энрике.
Однако для победы этого, а также нескольких угловых в исполнении Головина оказалось недостаточно. А сольный рейд россиянина на последних минутах увенчался не слишком опасным ударом. Видно, что Александру требуется время, чтобы вернуть игровой тонус, а «Монако» — чтобы перестроиться под новую схему и стиль. Только потерянных против аутсайдера очков может не хватить на финише, ведь шанс обойти в таблице «Лион», «Ренн» и «Страсбур», а также приблизиться к замыкающей тройку лидеров «Ницце» упущен.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|24
|18
|5
|1
|52-19
|59
|
2
|Марсель
|23
|12
|7
|4
|36-20
|43
|
3
|Ницца
|24
|13
|4
|7
|36-21
|42
|
4
|Страсбур
|23
|11
|5
|7
|45-29
|38
|
5
|Лион
|24
|10
|8
|6
|33-30
|37
|
6
|Ренн
|24
|11
|4
|9
|43-22
|37
|
7
|Монако
|24
|10
|7
|7
|37-26
|37
|
8
|Лилль
|24
|9
|8
|7
|32-35
|35
|
9
|Монпелье
|24
|10
|4
|10
|38-34
|34
|
10
|Ланс
|23
|9
|6
|8
|36-33
|33
|
11
|Нант
|23
|9
|5
|9
|30-28
|32
|
12
|Анже
|23
|7
|8
|8
|30-34
|29
|
13
|Брест
|23
|7
|7
|9
|28-35
|28
|
14
|Реймс
|23
|6
|9
|8
|27-27
|27
|
15
|Клермон Фут
|23
|6
|6
|11
|23-39
|24
|
16
|Труа
|23
|5
|6
|12
|20-31
|21
|
17
|Лорьян
|24
|4
|9
|11
|20-38
|21
|
18
|Метц
|23
|4
|8
|11
|24-43
|20
|
19
|Бордо
|23
|4
|8
|11
|34-58
|20
|
20
|Сент-Этьен
|23
|4
|6
|13
|22-44
|18
|11.02
|23:00
|
ПСЖ – Ренн
|1 : 0
|12.02
|19:00
|
Монпелье – Лилль
|0 : 1
|12.02
|23:00
|
Лион – Ницца
|2 : 0
|13.02
|15:00
|
Монако – Лорьян
|0 : 0
|13.02
|17:00
|
Анже – Страсбур
|- : -
|13.02
|17:00
|
Брест – Труа
|- : -
|13.02
|17:00
|
Клермон Фут – Сент-Этьен
|- : -
|13.02
|17:00
|
Нант – Реймс
|- : -
|13.02
|19:05
|
Ланс – Бордо
|- : -
|13.02
|22:45
|
Метц – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|19
|1
|6
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0