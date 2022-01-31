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Сегодня, 03:10

Головин вернулся после полуторамесячной паузы. В меняющемся «Монако» ему нужно все доказывать заново

Андрей Кузичев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
Российский легионер провел за монегасков первый матч в новом году.
Франция. Кубок. 1/8 финала
30 янв, 23:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
2:4
Монако
Голы
Бен-Йеддер, 18 (0:1), Жан Лукас, 27 (0:2), Диоп, 29 (0:3), Саид, 45 (1:3), Калимуэндо, 53 (2:3), Бен-Йеддер, 88 (2:4)
Ланс
Лека Дансо (Берг, 78 ) Медина Гради Фофана Какюта (Да Кошта, 78 ) Клаусс Дукуре Сотока (Калимуэндо, 46 ) Саид (Жан, 78 ) Франковски (Бальде, 86 )
Монако
Манноне Дисаси Кайю Энрике Агилар Матсима Тшуамени Жан Лукас (Вандерсон, 81) Диоп (Головин, 65) Мартинш (Якобс, 81) Бен-Йеддер Фолланд (Фофана, 55)
Предупреждения
Головин 72
Судьи
Ваттеллье

В какой-то момент «Монако» поскучнел, став унылым и тоскливым, и это стало одной из причин отставки Нико Ковача. С приходом Филиппа Клемана монегаски превращаются даже в слишком веселую команду, хотя свою работу бельгиец начал с нулевой ничьей в Нанте. Зато потом зазвучала лихая музыка атаки. 4:0 против «Клермона», почти состоявшееся спасение в Монпелье, где удалось отыграть два мяча, но соперник вырвал победу в добавленное арбитром время, и вот еще один триллер — в кубке против «Ланса».

Первый тайм в исполнении красно-белых получился великолепным, а одиннадцатиминутный отрезок с тремя забитыми мячами — восхитительным. Кайю Энрике, Жеан Лукас, Диоп, Желсон Мартин и, конечно, Бен Йеддер, разрывали оборону кроваво-золотых, и за всем этим великолепием Александр Головин наблюдал со скамейки запасных. Все логично, так как для российского полузащитника это было первое попадание в состав за полтора месяца.

Избежав накрывшей «Монако» под Новый год вспышки коронавируса, Головин остался вне заявки на кубковый матч с «Кивелли» из-за болей в области живота. Казалось, ничего особенного, однако возвращение несколько раз откладывалось. Так что приходилось довольствоваться новостями о беседе с новым главным тренером, в ходе которой Клеман заявил, что очень рассчитывает на нашего легионера, а также изучать слухи о возможном переезде Головина в один из клубов АПЛ.

По всей видимости медики не хотели рисковать здоровьем Александра, поэтому даже после возвращения в общую группу и нескольких тренировок с командой он пропустил матч с «Монпелье». И вот настало время возвращения, причем выходить на поле пришлось не при комфортных 3:0, а в ситуации, когда «Ланс» отыграл два мяча и на кураже рассчитывал забить в третий раз.

Очевидно, что сказались и кадровые проблемы «Монако». Защита была ослаблена травмой Бадиашиля, болезнью Сидибе и отъездом Марипана в сборную Чили на отборочные матчи ЧМ-2022. Кроме того, из-за повреждений отсутствовали основной голкипер Нюбель и обычно меняющий немца в кубковых матчах Маецки. В итоге в воротах наконец-то дебютировал 33-летний итальянец Манноне, и в чем-то упрекнуть давно не игравшего ветерана сложно. Напротив, в нескольких эпизодах он серьезно выручил команду, а при счете 3:2 и вовсе в эффектном броске вытянул мяч из «девятки».

Головин же вступил в игру на 65-й минуте, что с учетом событий на поле можно было расценить, как доверие тренера. Насколько его удалось оправдать? Однозначно ответить сложно, но старания российскому футболисту было не занимать. Свой отрезок он отработал от и до, в том числе помогая обороне, а где-то даже проявил чрезмерное рвение. Речь об эпизоде, когда Головин наступил на ногу сопернику, и хозяева требовали красной карточки. Однако, несмотря на пограничный характер «стыка», главный арбитр ограничился предупреждением, а ВАР с ним согласился и не стал вмешиваться в игру.

Самый яркий эпизод с участием Головина — классная передача Бен Йеддеру сквозь строй защитников «Ланса». Возвращение с голевой передачей получилось бы эффектным, однако Лека сыграл великолепно, и, выбросив руку, остановил удар капитана «Монако». Тот, впрочем, все равно забил, доведя счет мячей в этом розыгрыше Кубка Франции до пяти, чего игрокам «Монако» не удавалось в течение двадцати лет.

В этой ситуации все сделал здорово сыгравший в прессинге Тшуамени, который после игры получил очередную порцию комплиментов от Клемана. А для Головина сейчас, по сути, все начинается почти с чистого листа. С новыми требованиями и меняющимся стилем, а также высокой конкуренцией. Прежде всего, с Диопом на максимально удобной для Александра позиции слева в тройке атакующих полузащитников. Клеман говорит, что он хочет видеть команду, которая бьется до конца даже на тренировках, так что все в руках полузащитника сборной России.

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Методология

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал 3
Экваториальная Гвинея 1
Матч завершен

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
Александр Головин
ФК Ланс
ФК Монако
Филипп Клеман
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 46-18 53
2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 21 11 7 3 30-16 40
4
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
5
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
6
 Монпелье 22 10 4 8 37-30 34
7
 Монако 22 9 6 7 35-26 33
8
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
9
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
10
 Лион 21 8 8 5 29-27 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
 Анже 22 7 8 7 28-29 29
13
 Брест 22 7 7 8 28-33 28
14
 Реймс 22 5 9 8 22-27 24
15
 Клермон Фут 22 5 6 11 22-39 21
16
 Труа 22 5 5 12 20-31 20
17
 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
19
 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
20
 Сент-Этьен 22 3 6 13 19-43 15
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36 тур
37 тур
38 тур
19.11 23:00
Монако – Лилль
 2 : 2
20.11 19:00
ПСЖ – Нант
 3 : 1
20.11 23:00
Ренн – Монпелье
 2 : 0
21.11 15:00
Брест – Ланс
 4 : 0
21.11 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 0
21.11 17:00
Метц – Бордо
 3 : 3
21.11 17:00
Страсбур – Реймс
 1 : 1
21.11 17:00
Труа – Сент-Этьен
 0 : 1
21.11 19:00
Клермон Фут – Ницца
 1 : 2
21.11 22:45
Лион – Марсель
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 13
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 7
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 18 2 3
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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