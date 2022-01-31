Головин вернулся после полуторамесячной паузы. В меняющемся «Монако» ему нужно все доказывать заново

Российский легионер провел за монегасков первый матч в новом году.

В какой-то момент «Монако» поскучнел, став унылым и тоскливым, и это стало одной из причин отставки Нико Ковача. С приходом Филиппа Клемана монегаски превращаются даже в слишком веселую команду, хотя свою работу бельгиец начал с нулевой ничьей в Нанте. Зато потом зазвучала лихая музыка атаки. 4:0 против «Клермона», почти состоявшееся спасение в Монпелье, где удалось отыграть два мяча, но соперник вырвал победу в добавленное арбитром время, и вот еще один триллер — в кубке против «Ланса».

Первый тайм в исполнении красно-белых получился великолепным, а одиннадцатиминутный отрезок с тремя забитыми мячами — восхитительным. Кайю Энрике, Жеан Лукас, Диоп, Желсон Мартин и, конечно, Бен Йеддер, разрывали оборону кроваво-золотых, и за всем этим великолепием Александр Головин наблюдал со скамейки запасных. Все логично, так как для российского полузащитника это было первое попадание в состав за полтора месяца.

Избежав накрывшей «Монако» под Новый год вспышки коронавируса, Головин остался вне заявки на кубковый матч с «Кивелли» из-за болей в области живота. Казалось, ничего особенного, однако возвращение несколько раз откладывалось. Так что приходилось довольствоваться новостями о беседе с новым главным тренером, в ходе которой Клеман заявил, что очень рассчитывает на нашего легионера, а также изучать слухи о возможном переезде Головина в один из клубов АПЛ.

По всей видимости медики не хотели рисковать здоровьем Александра, поэтому даже после возвращения в общую группу и нескольких тренировок с командой он пропустил матч с «Монпелье». И вот настало время возвращения, причем выходить на поле пришлось не при комфортных 3:0, а в ситуации, когда «Ланс» отыграл два мяча и на кураже рассчитывал забить в третий раз.

Очевидно, что сказались и кадровые проблемы «Монако». Защита была ослаблена травмой Бадиашиля, болезнью Сидибе и отъездом Марипана в сборную Чили на отборочные матчи ЧМ-2022. Кроме того, из-за повреждений отсутствовали основной голкипер Нюбель и обычно меняющий немца в кубковых матчах Маецки. В итоге в воротах наконец-то дебютировал 33-летний итальянец Манноне, и в чем-то упрекнуть давно не игравшего ветерана сложно. Напротив, в нескольких эпизодах он серьезно выручил команду, а при счете 3:2 и вовсе в эффектном броске вытянул мяч из «девятки».

Головин же вступил в игру на 65-й минуте, что с учетом событий на поле можно было расценить, как доверие тренера. Насколько его удалось оправдать? Однозначно ответить сложно, но старания российскому футболисту было не занимать. Свой отрезок он отработал от и до, в том числе помогая обороне, а где-то даже проявил чрезмерное рвение. Речь об эпизоде, когда Головин наступил на ногу сопернику, и хозяева требовали красной карточки. Однако, несмотря на пограничный характер «стыка», главный арбитр ограничился предупреждением, а ВАР с ним согласился и не стал вмешиваться в игру.

Самый яркий эпизод с участием Головина — классная передача Бен Йеддеру сквозь строй защитников «Ланса». Возвращение с голевой передачей получилось бы эффектным, однако Лека сыграл великолепно, и, выбросив руку, остановил удар капитана «Монако». Тот, впрочем, все равно забил, доведя счет мячей в этом розыгрыше Кубка Франции до пяти, чего игрокам «Монако» не удавалось в течение двадцати лет.

В этой ситуации все сделал здорово сыгравший в прессинге Тшуамени, который после игры получил очередную порцию комплиментов от Клемана. А для Головина сейчас, по сути, все начинается почти с чистого листа. С новыми требованиями и меняющимся стилем, а также высокой конкуренцией. Прежде всего, с Диопом на максимально удобной для Александра позиции слева в тройке атакующих полузащитников. Клеман говорит, что он хочет видеть команду, которая бьется до конца даже на тренировках, так что все в руках полузащитника сборной России.