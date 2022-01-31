Головин вернулся после полуторамесячной паузы. В меняющемся «Монако» ему нужно все доказывать заново
В какой-то момент «Монако» поскучнел, став унылым и тоскливым, и это стало одной из причин отставки Нико Ковача. С приходом Филиппа Клемана монегаски превращаются даже в слишком веселую команду, хотя свою работу бельгиец начал с нулевой ничьей в Нанте. Зато потом зазвучала лихая музыка атаки. 4:0 против «Клермона», почти состоявшееся спасение в Монпелье, где удалось отыграть два мяча, но соперник вырвал победу в добавленное арбитром время, и вот еще один триллер — в кубке против «Ланса».
Smile ?#Golovin pic.twitter.com/lAylbnGSdO— AS Monaco DE (@AS_Monaco_DEU) January 27, 2022
Первый тайм в исполнении красно-белых получился великолепным, а одиннадцатиминутный отрезок с тремя забитыми мячами — восхитительным. Кайю Энрике, Жеан Лукас, Диоп, Желсон Мартин и, конечно, Бен Йеддер, разрывали оборону кроваво-золотых, и за всем этим великолепием Александр Головин наблюдал со скамейки запасных. Все логично, так как для российского полузащитника это было первое попадание в состав за полтора месяца.
Избежав накрывшей «Монако» под Новый год вспышки коронавируса, Головин остался вне заявки на кубковый матч с «Кивелли» из-за болей в области живота. Казалось, ничего особенного, однако возвращение несколько раз откладывалось. Так что приходилось довольствоваться новостями о беседе с новым главным тренером, в ходе которой Клеман заявил, что очень рассчитывает на нашего легионера, а также изучать слухи о возможном переезде Головина в один из клубов АПЛ.
On ne l?che pas.— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) January 30, 2022
?-? ? #RCLASM pic.twitter.com/FdrQSOO7ak
По всей видимости медики не хотели рисковать здоровьем Александра, поэтому даже после возвращения в общую группу и нескольких тренировок с командой он пропустил матч с «Монпелье». И вот настало время возвращения, причем выходить на поле пришлось не при комфортных 3:0, а в ситуации, когда «Ланс» отыграл два мяча и на кураже рассчитывал забить в третий раз.
Очевидно, что сказались и кадровые проблемы «Монако». Защита была ослаблена травмой Бадиашиля, болезнью Сидибе и отъездом Марипана в сборную Чили на отборочные матчи ЧМ-2022. Кроме того, из-за повреждений отсутствовали основной голкипер Нюбель и обычно меняющий немца в кубковых матчах Маецки. В итоге в воротах наконец-то дебютировал 33-летний итальянец Манноне, и в чем-то упрекнуть давно не игравшего ветерана сложно. Напротив, в нескольких эпизодах он серьезно выручил команду, а при счете 3:2 и вовсе в эффектном броске вытянул мяч из «девятки».
Головин же вступил в игру на 65-й минуте, что с учетом событий на поле можно было расценить, как доверие тренера. Насколько его удалось оправдать? Однозначно ответить сложно, но старания российскому футболисту было не занимать. Свой отрезок он отработал от и до, в том числе помогая обороне, а где-то даже проявил чрезмерное рвение. Речь об эпизоде, когда Головин наступил на ногу сопернику, и хозяева требовали красной карточки. Однако, несмотря на пограничный характер «стыка», главный арбитр ограничился предупреждением, а ВАР с ним согласился и не стал вмешиваться в игру.
Самый яркий эпизод с участием Головина — классная передача Бен Йеддеру сквозь строй защитников «Ланса». Возвращение с голевой передачей получилось бы эффектным, однако Лека сыграл великолепно, и, выбросив руку, остановил удар капитана «Монако». Тот, впрочем, все равно забил, доведя счет мячей в этом розыгрыше Кубка Франции до пяти, чего игрокам «Монако» не удавалось в течение двадцати лет.
В этой ситуации все сделал здорово сыгравший в прессинге Тшуамени, который после игры получил очередную порцию комплиментов от Клемана. А для Головина сейчас, по сути, все начинается почти с чистого листа. С новыми требованиями и меняющимся стилем, а также высокой конкуренцией. Прежде всего, с Диопом на максимально удобной для Александра позиции слева в тройке атакующих полузащитников. Клеман говорит, что он хочет видеть команду, которая бьется до конца даже на тренировках, так что все в руках полузащитника сборной России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|22
|16
|5
|1
|46-18
|53
|
2
|Ницца
|22
|13
|4
|5
|36-18
|43
|
3
|Марсель
|21
|11
|7
|3
|30-16
|40
|
4
|Страсбур
|22
|10
|5
|7
|44-29
|35
|
5
|Ренн
|22
|10
|4
|8
|41-21
|34
|
6
|Монпелье
|22
|10
|4
|8
|37-30
|34
|
7
|Монако
|22
|9
|6
|7
|35-26
|33
|
8
|Ланс
|22
|9
|6
|7
|36-31
|33
|
9
|Нант
|22
|9
|5
|8
|30-27
|32
|
10
|Лион
|21
|8
|8
|5
|29-27
|32
|
11
|Лилль
|22
|8
|8
|6
|30-30
|32
|
12
|Анже
|22
|7
|8
|7
|28-29
|29
|
13
|Брест
|22
|7
|7
|8
|28-33
|28
|
14
|Реймс
|22
|5
|9
|8
|22-27
|24
|
15
|Клермон Фут
|22
|5
|6
|11
|22-39
|21
|
16
|Труа
|22
|5
|5
|12
|20-31
|20
|
17
|Бордо
|22
|4
|8
|10
|34-53
|20
|
18
|Метц
|22
|4
|7
|11
|24-43
|19
|
19
|Лорьян
|22
|3
|8
|11
|18-38
|17
|
20
|Сент-Этьен
|22
|3
|6
|13
|19-43
|15
|19.11
|23:00
|
Монако – Лилль
|2 : 2
|20.11
|19:00
|
ПСЖ – Нант
|3 : 1
|20.11
|23:00
|
Ренн – Монпелье
|2 : 0
|21.11
|15:00
|
Брест – Ланс
|4 : 0
|21.11
|17:00
|
Анже – Лорьян
|1 : 0
|21.11
|17:00
|
Метц – Бордо
|3 : 3
|21.11
|17:00
|
Страсбур – Реймс
|1 : 1
|21.11
|17:00
|
Труа – Сент-Этьен
|0 : 1
|21.11
|19:00
|
Клермон Фут – Ницца
|1 : 2
|21.11
|22:45
|
Лион – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Людовик Айорк
Страсбур
|11
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|7
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|18
|2
|3
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|18
|1
|5
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0