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Защитник «Тоттенхэма» Орье близок к возвращению в «ПСЖ»

09:58
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Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье близок к возвращению в «ПСЖ», сообщает Football Insider.

По информации источника, 28-летний ивуариец согласовал 4-летний контракт с парижским клубом. Сумма потенциальной сделки не называется.

В сезоне-2020/21 Орье провел 27 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 2 гола и 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Орье выступал за «ПСЖ» с 2014 по 2017 год, после чего перешел в «Тоттенхэм». 30 мая игрок сообщал, что готов вернуться в бывший клуб.

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/sources-aurier-agrees-personal-terms-with-psg-as-tottenham-exit-close/

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