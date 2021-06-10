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Новичок «ПСЖ» Вайналдум заявил о готовности играть в лиге 1

21:39
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Новый игрок «ПСЖ» Джоржиньо Вайналдум прокомментировал переход в парижский клуб.

«Готов играть в лиге 1. Я менял уже чемпионат, когда из Эредивизии переходил в АПЛ, все отлично. Готов к новым вызовам и жду момента выйти на поле в футболке «ПСЖ» в матчах чемпионата Франции и Лиги чемпионов», — цитирует Вайналдума пресс-служба клуба.

Сегодня, 10 июня, «ПСЖ» объявил о трансфере полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдума. Соглашение 30-летнего голландца с французским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2020/21 Вайналдум провел за «Ливерпуль» 35 матчей, на его счету 3 гола.

Дополнительная информация:

https://www.psg.fr/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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