Новичок «ПСЖ» Вайналдум заявил о готовности играть в лиге 1
21:39
Новый игрок «ПСЖ» Джоржиньо Вайналдум прокомментировал переход в парижский клуб.
«Готов играть в лиге 1. Я менял уже чемпионат, когда из Эредивизии переходил в АПЛ, все отлично. Готов к новым вызовам и жду момента выйти на поле в футболке «ПСЖ» в матчах чемпионата Франции и Лиги чемпионов», — цитирует Вайналдума пресс-служба клуба.
Сегодня, 10 июня, «ПСЖ» объявил о трансфере полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдума. Соглашение 30-летнего голландца с французским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
В сезоне-2020/21 Вайналдум провел за «Ливерпуль» 35 матчей, на его счету 3 гола.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю