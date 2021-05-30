Защитник «Тоттенхэма» Орье заявил, что хочет перейти в «ПСЖ»

Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье рассказал, что был бы не против перейти в «ПСЖ».

«Все понимают, что если бы хотел остаться в «Тоттенхэме», я бы уже подписал новое соглашение. Не собираюсь это делать в ближайшие шесть месяцев. Пора двигаться дальше. «Тоттенхэм» и мои агенты договорились насчет условий. Посмотрим, что бдует дальше.

Никогда не скрывал намерения вернуться в «ПСЖ». Этот клуб в моем сердце, я его поддерживаю и свободно говорю об этом. Но не хочу, чтобы люди думали, будто я исключаю другие варианты. Но если «ПСЖ» летом сделает предложение, то оно для меня будет первоочередным.

Несмотря на все, что было, у нас с Почеттино отличные отношения. Серьезных конфликтов у нас не было, но, конечно, нельзя быть самым счастливым человеком в команде, когда ты не играешь. Я всегда уважал его работу. Мне нравился его стиль, который он использует в Париже», - приводит слова Орье Goal со ссылкой на L’Equipe.

5 мая RMC Sport сообщил, что «ПСЖ» попробует подписать Орье. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ивуариец перешел в «Тоттенхэм» из «ПСЖ» летом 2017 года за 15 миллионов евро. В сезоне-2020/21 28-летний защитник провел 19 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.