Мбаппе выразил сомнения насчет своего будущего в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил сомнения насчет своего будущего в команде.

«Мне необязательно торопиться с решением, нужно просто принять правильное решение, а это сложно. Сейчас я играю за клуб, где мне все нравится, где мне комфортно. Но лучшее ли это место для меня? Я знаю, что «ПСЖ» со мной и «ПСЖ» без меня — две абсолютно разных команды. Но в «ПСЖ» понимают мои чувства. Возможно, потому, что в клубе знают, что я не буду делать подлые поступки. Быть великим футболистом — это значит, быть великим не только на поле, но и вне его, понимать, что нужно делать и показывать высокий класс», — приводит Goal со ссылкой на France Football слова Мбаппе.

В сезоне-2020/21 Мбаппе провел за «ПСЖ» 47 матчей, на его счету 42 гола и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 160 миллионов евро. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2022 года.