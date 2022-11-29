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Сегодня, 12:27

Владелец «ПСЖ» заявил, что в клубе довольны продлением контракта с Мбаппе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Владелец и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Килиана Мбаппе.

«Я должен отвечать на этот вопрос каждый месяц, каждую неделю и каждый день. Он только что продлил контракт, мы все счастливы. Команда не проиграла ни одной игры в сезоне, мы уже 100 игр подряд распродаем билеты на матчи», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.

23-летний француз выступает за «ПСЖ» с июля 2018 года. За это время он провел за французский клуб 237 матчей, забил 190 мячей и отдал 93 результативные передачи.

Источник: https://www.marca.com/futbol/mundial/2022/11/29/6384bf2b46163fcca28b45cd.html
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.12 00:00
Аяччо – Анже
 - : -
28.12 00:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 00:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 00:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 00:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
28.12 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
28.12 00:00
Ницца – Ланс
 - : -
28.12 00:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
28.12 00:00
Реймс – Ренн
 - : -
28.12 00:00
Труа – Нант
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 10 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 10 1 2
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