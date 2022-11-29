Владелец «ПСЖ» заявил, что в клубе довольны продлением контракта с Мбаппе
Владелец и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Килиана Мбаппе.
«Я должен отвечать на этот вопрос каждый месяц, каждую неделю и каждый день. Он только что продлил контракт, мы все счастливы. Команда не проиграла ни одной игры в сезоне, мы уже 100 игр подряд распродаем билеты на матчи», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.
23-летний француз выступает за «ПСЖ» с июля 2018 года. За это время он провел за французский клуб 237 матчей, забил 190 мячей и отдал 93 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|15
|13
|2
|0
|43-9
|41
|
2
|Ланс
|15
|11
|3
|1
|26-10
|36
|
3
|Ренн
|15
|9
|4
|2
|31-14
|31
|
4
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|26-13
|30
|
5
|Лорьян
|15
|8
|4
|3
|26-21
|28
|
6
|Монако
|15
|8
|3
|4
|29-21
|27
|
7
|Лилль
|15
|8
|2
|5
|27-23
|26
|
8
|Лион
|15
|6
|3
|6
|23-18
|21
|
9
|Ницца
|15
|5
|5
|5
|15-17
|20
|
10
|Клермон Фут
|15
|5
|4
|6
|19-23
|19
|
11
|Реймс
|15
|3
|8
|4
|16-21
|17
|
12
|Тулуза
|15
|4
|4
|7
|20-27
|16
|
13
|Монпелье
|15
|4
|2
|9
|24-29
|14
|
14
|Труа
|15
|3
|5
|7
|26-31
|14
|
15
|Нант
|15
|2
|7
|6
|17-24
|13
|
16
|Осер
|15
|3
|4
|8
|14-31
|13
|
17
|Брест
|15
|3
|4
|8
|16-28
|13
|
18
|Аяччо
|15
|3
|3
|9
|14-24
|12
|
19
|Страсбур
|15
|1
|8
|6
|17-26
|11
|
20
|Анже
|15
|2
|2
|11
|15-34
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
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12 тур
13 тур
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15 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.12
|00:00
|
Аяччо – Анже
|- : -
|28.12
|00:00
|
Осер – Монако
|- : -
|28.12
|00:00
|
Брест – Лион
|- : -
|28.12
|00:00
|
Клермон Фут – Лилль
|- : -
|28.12
|00:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|28.12
|00:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|28.12
|00:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
|28.12
|00:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|28.12
|00:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|28.12
|00:00
|
Труа – Нант
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|12
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|10
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|10
|1
|2
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