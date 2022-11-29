Головин вернулся в расположение «Монако»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что россиянин вернулся в расположение клуба.

«Саша уже вернулся и начал подготовку ко второй части сезона», — сказала Клюев «СЭ».

В ноябре Головин забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 3 матчах за «Монако». Всего у 26-летнего россиянина 3 мяча и 4 голевых паса в 22 играх сезона-2022/23.