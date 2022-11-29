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Сегодня, 20:00

Головин вернулся в расположение «Монако»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что россиянин вернулся в расположение клуба.

«Саша уже вернулся и начал подготовку ко второй части сезона», — сказала Клюев «СЭ».

В ноябре Головин забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 3 матчах за «Монако». Всего у 26-летнего россиянина 3 мяча и 4 голевых паса в 22 играх сезона-2022/23.

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Неймар

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П
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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

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И К Ж
Эммануэль Агбаду

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 12 2 2
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