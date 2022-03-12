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Сегодня, 16:31

Венгер заинтересован в работе в «ПСЖ» в связке с Зиданом

Венгер может стать новым спортивным директором «ПСЖ»
Иван Шитик
Корреспондент

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер является приоритетным кандидатом на должность спортивного директора «ПСЖ», сообщает RMC Sport.

Сам 72-летний специалист заинтересован в работе с клубом из Парижа.

По информации источника, клуб в любом случае расстанется с нынешним спортивным директором Леонардо. Также сообщается, что руководство «парижан» рассчитывает на то, что вместе с Венгером будет работать бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Французский клуб уже достиг предварительной договоренности со специалистом, который может сменить нынешнего главного тренера команды Маурисио Почеттино по завершении сезона-2021/22.

В данный момент 72-летний Венгер работает в ФИФА главой отдела по глобальному развитию футбола.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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ЦСКА

П2

25%

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ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
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Манчестер Юнайтед
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П1

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19%

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X2

12%

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Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Арсен Венгер
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 19 5 3 56-24 62
2
 Ницца 27 15 5 7 38-21 49
3
 Марсель 27 13 8 6 39-25 47
4
 Ренн 27 14 4 9 53-25 46
5
 Страсбур 27 12 8 7 49-32 44
6
 Лилль 28 11 10 7 37-35 43
7
 Нант 27 12 6 9 36-29 42
8
 Лион 27 11 9 7 38-33 41
9
 Монако 27 11 8 8 40-29 41
10
 Ланс 27 11 7 9 42-38 40
11
 Монпелье 27 11 4 12 41-40 37
12
 Брест 27 9 8 10 35-38 35
13
 Реймс 27 7 11 9 31-31 32
14
 Анже 27 7 8 12 31-40 29
15
 Клермон Фут 27 7 7 13 27-46 28
16
 Сент-Этьен 28 6 8 14 28-50 26
17
 Труа 27 6 7 14 25-41 25
18
 Лорьян 27 5 9 13 22-43 24
19
 Метц 27 4 10 13 25-46 22
20
 Бордо 27 4 10 13 38-65 22
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38 тур
11.03 23:00
Лилль – Сент-Этьен
 0 : 0
12.03 19:00
Монпелье – Ницца
 - : -
12.03 23:00
Труа – Нант
 - : -
13.03 15:00
ПСЖ – Бордо
 - : -
13.03 17:00
Анже – Реймс
 - : -
13.03 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
13.03 17:00
Метц – Ланс
 - : -
13.03 17:00
Страсбур – Монако
 - : -
13.03 19:05
Лион – Ренн
 - : -
13.03 22:45
Брест – Марсель
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Гаэтан Лаборд

Гаэтан Лаборд

Ренн

 14
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 23 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

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Жером Эрго

Жером Эрго

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