Венгер заинтересован в работе в «ПСЖ» в связке с Зиданом

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер является приоритетным кандидатом на должность спортивного директора «ПСЖ», сообщает RMC Sport.

Сам 72-летний специалист заинтересован в работе с клубом из Парижа.

По информации источника, клуб в любом случае расстанется с нынешним спортивным директором Леонардо. Также сообщается, что руководство «парижан» рассчитывает на то, что вместе с Венгером будет работать бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Французский клуб уже достиг предварительной договоренности со специалистом, который может сменить нынешнего главного тренера команды Маурисио Почеттино по завершении сезона-2021/22.

В данный момент 72-летний Венгер работает в ФИФА главой отдела по глобальному развитию футбола.